Andra a rupt tăcerea după 10 ani de căsătorie: Ne despart... partajul la doi...

Andra le-a făcut fanilor o surpriză uriaşă! Cu ocazia aniversării de 35 de ani, vedeta s-a gândit la admiratorii săi şi a lansat un nou single, intitulat ”Timpul”.

După succesul fulminant al piesei ”Jumatatea mea mai bună’” care s-a poziționat pe locul 1 mai mult de 4 săptămâni, Andra, şi-a surprins din nou admiratorii cu o melodie, care a ajuns imediat la inimile oamenilor.

Internauţii au înroşit butonul de „Like” şi au dat sute de comentarii în care o laudă pe frumoasa artistă pentru performanţele sale.

Au existat şi voci care s-au întrebat dacă interpreta are probleme în căsnicie, însă cu siguranţă aceste speculaţii sunt departe de adevăr.

”Astăzi de ziua mea vreau să vă fac un cadou, lansez o nouă piesă la ora 17:00 pe canalul meu de Youtube. Să fiți acolo cu comentarii și abia aștept părerea voastră despre această melodie „Timpul”, le-a transmis andra fanilor din mediul online.

„Timpul”

Duci lupte prea multe si e prea ciudat

Sa stai langa sa nu simti nimic

Te uiti inocent, eu ma uit supara

Cum poti sa te intrebi ce ne-a indepartat

Partajul la doi ce prostie, dar ce sa

impart Cand toate care ne adunau acum ne despart

As lasa timpul sa

termine filmul Dar sunt facuti, din pacate, sa tot caut altceva

Tu lasa-mi iubirea sa caute drumul

Si poate intr-o viata planetelor noastre s-or alinia

Visele noastre, vise nebune

Cu nunti si copii ca-n finaluri de film

Visul nostru se risipeste in neant

In momentul in care noi doi ne trezim

Partajul la doi ce prostie, dar ce sa

impart Cand toate care ne adunau acum ne despart

As lasa timpul sa

termine filmul Dar sunt facuti, din pacate, sa tot caut altceva

Tu lasa-mi iubirea sa caute drumul

Si poate intr-o viata planetelor noastre s-or alinia

Stim bine ca orice sfarsit e un nou inceput

Tu nu ma uita , eu n-am sa uit, n-am sa te uit

As lasa timpul sa

termine filmul Dar sunt facuti, din pacate, sa tot caut altceva

Tu lasa-mi iubirea sa caute drumul

Si poate intr-o viata planetelor noastre s-or alinia