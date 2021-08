Imaginea cu Andra, de ziua ei, care a stârnit numeroase reacții! Ce spunea artista despre o a treia sarcină

În cursul acestei zile, artista Andra a împlinit vârsta de 35 de ani. Pe rețelele de socializare, aceasta a primit numeroase mesaje din partea urmăritorilor săi. De-a lungul timpului s-a speculat că Andra și Cătălin Măruță ar deveni părinți pentru a treia oară, însă care să fie, de fapt, adevărul?

Andra Măruță a împlinit vârsta de 35 de ani. Cântăreața a primit foarte multe mesaje și urări din partea prietenilor virtuali cu ocazia zilei sale de naștere. Și soțul ei, prezentatorul TV Cătălin Măruță, a scris un mesaj în dreptul fotografiei în care apare alături de cântăreață: ”Sărbătoresc în fiecare zi faptul că am cunoscut-o, dar azi cu atât mai mult! E ziua ei și nu am cuvinte să spun ce simt pentru ea. La mulți ani, iubita mea! ❤️”.

Este sau nu Andra Măruță însărcinată pentru a treia oară?

Pe rețelele de socializare, cântăreața a postat o imagine în care apare îmbrăcată într-o bluză mai largă în jurul burții.

De-a lungul timpului, s-a speculat că artista Andra ar fi însărcinată pentru a treia oară, însă adevărul l-a spus chiar ea! Aceasta a mărturisit, în cadrul unei emisiuni de televizune, că nu este gravidă pentru a treia oară, ci în timpul pandemiei s-a îngrășat câteva kilograme, surplusul de grăsime concentrându-se în zona abdomenului.

”Gătesc, dar şi mănânc. Acesta este motivul pentru care mi se spune că sunt însărcinată. Răspunsul este nu, nu sunt însărcinată. În pandemie, am gătit, am mâncat şi m-am îngrăşat. Atunci când mă îngraş, pun în zona abdomenului, acesta este motivul pentru care oamenii presupun că sunt însărcinată. Nu cred că la al treilea copil aş ascunde acest lucru, deci, staţi liniştiţi că eu dau tot din casă”, a mărturisit Andra într-o emisiune de televiziune.

View this post on Instagram A post shared by Catalin Maruta (@catalin_maruta)

Andra a primit cadouri de la copiii ei

De ziua ei, artista Andra a primit numeroase mesaje și urări cu ocazia zilei sale de naștere și, mai mult decât atât, a și primit un cadou din partea celor dragi. Cântăreața a primit din partea copiilor ei, Eva și David, o brățară și o pereche de cercei, iar, recent, aceasta a făcut și un anunț special: lansează o nouă piesă numită „Timpul”. De asemenea, a fost și o aniversare dublă în familia lor, căci Andra și Cătălin Măruță au sărbătorit 13 ani de la nuntă!

”De azi-noapte, de la 12, am început să primesc foarte multe mesaje. Și am primit cadouri de la copilașii mei. Am fost foarte bucuroasă și emoționată. Nu știu când au trecut anii ăștia, dar au trecut foarte frumos și alături de oameni minunați, care sunt alături de mine mereu. Vă pup și vă iubesc pe toți și vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le primesc, a fost mesajul Andrei. Astăzi, de ziua mea, vreau să vă fac un cadou. Lansez o nouă piesă, la ora 17, pe canalul meu de YouTube. Să fiți acolo cu comentarii și abia aștept părerea voastră despre acest cântec frumos, «Timpul»”, este mesajul transmis de Andra.

Sursă foto: arhivă Cancan