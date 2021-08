Andra Măruță a făcut un anunț care i-a bucurat pe toți! ”Astăzi, de ziua mea, vreau să vă fac un cadou”

Andra Măruță a făcut un anunț special pe rețelele de socializare care i-a bucurat pe toți urmăritorii ei. Artista, care împlinește 35 de ani astăzi, a anunțat că va scoate o nouă piesă.

În data de 23 august, Andra Măruță împlinește vârsta de 35 de ani. În ultima perioadă, ea și soțul ei, Cătălin Măruță, au plecat în vacanță pentru a se relaxa și a trăi momente frumoase împreună. Iar, cu ocazia acestui lucru, celebra cântăreață a făcut și un anunț surprinzător! După ce au mers alături de cei mici la Disneyland, Andra și Cătălin Măruță au ales să meargă și într-o mică vacanță pe litoral, iar ulterior au ales să plece în Italia.

De ziua ei, artista Andra a primit numeroase mesaje și urări cu ocazia zilei sale de naștere și, mai mult decât atât, a și primit un cadou din partea celor dragi. Cântăreața a primit din partea copiilor ei, Eva și David, o brățară și o pereche de cercei, iar, recent, aceasta a făcut și un anunț special: lansează o nouă piesă numită „Timpul”. De asemenea, a fost și o aniversare dublă în familia lor, căci Andra și Cătălin Măruță au sărbătorit 13 ani de la nuntă!

”De azi-noapte, de la 12, am început să primesc foarte multe mesaje. Și am primit cadouri de la copilașii mei. Am fost foarte bucuroasă și emoționată. Nu știu când au trecut anii ăștia, dar au trecut foarte frumos și alături de oameni minunați, care sunt alături de mine mereu. Vă pup și vă iubesc pe toți și vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le primesc, a fost mesajul Andrei.

Astăzi, de ziua mea, vreau să vă fac un cadou. Lansez o nouă piesă, la ora 17, pe canalul meu de YouTube. Să fiți acolo cu comentarii și abia aștept părerea voastră despre acest cântec frumos, «Timpul»”, este mesajul transmis de Andra.

Câți euro cere Andra Măruță pentru un eveniment

Andra Măruță e foarte solicitată, ea având două programe, fiecare de câte 45 de minute pentru astfel de evenimente, unul de muzică populară şi altul de muzică pop, pentru ambele având un onorariu de 6.000 euro, la care se adaugă cheltuielile de transport, cazare şi masă.

Transportul şi cazarea artiştilor sunt plătite separat: 1,5-3,2 lei/km şi două-opt camere la minimum patru stele.

sursă foto: arhivă Cancan / captură video Youtube