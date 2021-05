Andra Măruță, însărcinată cu al treilea copil? Cântăreața a afișat o burtică suspectă în semifinala „Românii au talent”

Andra Măruță a afișat o burtică suspectă în prima gală a semifinalei de la „Românii au talent”. Se știe că artista s-a mai „împlinit” în pandemie, însă în imaginile apărute, am crede că este vorba mai degrabă despre o sarcină.

Andra Măruță a postat un clip video pe contul de Instagram în care pășește pe scena de la Românii au talent. În ambele rochii purtate, se observă extrem bine conturată o burtică de graviduță. Să fie, oare, Andra însărcinată cu cel de-al treilea copil? La ultimul zvon apărut de acest fel, cântăreața a infirmat totul și a spus că este vorba doar despre câteva kilograme în plus. (VEZI ȘI: Andra, gest neașteptat. Cântăreața a luat în derâdere o concurentă de la Românii au talent)

Cum lupta Andra cu kilogramele în plus

„Am reînceput sportul acasă. Bineînțeles că sălile de sport sunt închise. Am început și dieta, mai multă apă, mai puțină mâncare, dar am mese regulate. Iar acum mă duc să îmi fac manichiura, mă duc la Mari și abia aștept. Sunt binedispusă cred că asta se datorează faptului că am început sportul, pentru că îmi dă un vibe și io energie foarte bună. Deși, după perioada de COVID, trebuie să recunosc că am avut o perioadă în care mă simțeam foarte obosită. Încep să mă simt mai bine, mai energică și sper să simțiți și voi asta”, a menționat Andra Măruță, în urmă cu câteva săptămâni, pe Instagram Stories.

Andra și Cătălin Măruță, discuții despre greutatea ideală a vedetei

Prezentă în platoul emisiunii “Morning ZU”, talentata artistă a mărturisit câte kilograme i-a spus soțul ei că își dorește să dea jos.

“El zice 5, eu zic 10. O să se întâmple și asta, nu mă stresez. Să înceapă cântările, o să revin la programul meu normal și atunci cu siguranță vor reveni și kilogramele de demult!”, a declarat artista la “Morning ZU”.

