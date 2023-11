Andra, de nerecunoscut! Apariție “bombă” a soției lui Cătălin Măruță. Reacțiile au curs în valuri

Andra a urcat pe scenă și a făcut furori ca de fiecare dată, însă un detaliu le-a atras atenția fanilor. Apariția artistei a adunat o mulțime de reacții. Soția lui Cătălin Măruță a reușit să stârnească valuri de comentarii în mediul online.

Andra a construit o carieră solidă în muzică, cu peste 20 de ani de experiență. Era doar o puștoaică atunci când s-a lansat în această industrie și de atunci a reușit să se facă plăcută. Premiile, albumele, piesele ei sunt dovada faptului că a reușit să ajungă unde și-a dorit. În continuare, urcă pe scenă cu același entuziasm și face publicul să vibreze în același timp cu ea. Totuși, după o apariție recentă pe scenă, reacțiile au curs valuri.

Andra, apariție „bombă”

Soția lui Cătălin Măruță a urcat pe scenă, iar publicul a fost foarte încântat. Alături de formația ei, a făcut furori în timpul concertului. Însă, în mediul online a apărut un videoclip cu ea în timp ce interpreta celebra piesă „Inevitabil va fi bine”. Filmulețul a adunat rapid sute de reacții. Unii oameni au observat că Andra a pus câteva kilograme în plus și au ținut să lase comentarii legate de acest aspect.

„S-a împlinit puțin, dar are o super voce.” / „Măi, Andra, dar ai pus pe tine, nu glumă.” / „Nu are cum să fie Andra” / „Prima dată nu am cunoscut-o!”, au spus unii internauți, pe TikTok.

Dacă unii au ales să se ia kilogramele în plus, alții au dat vina pe ținuta aleasă de soția lui Cătălin Măruță. Câteva persoane au crezut că, de fapt, rochia neagră cu detalii argintii purtate de Andra pe scenă o dezavantajează.

„Ar trebui să își concedieze stilistul.” / „Cine o îmbracă pe Andra?”, au fost câteva reacții.

În același timp, multe persoane au lăudat-o pe cântăreață. I-au admirat frumusețea, dar și vocea de milioane care a făcut-o una dintre cele mai îndrăgite artiste ale României.

„Wow! Cât de frumoasă s-a făcut!” / „Andra, o voce superbă și foarte frumoasă, naturală.” / „Este un om minunat, o mamă minunată, o solistă minunată și un caracter deosebit. Răutatea este mare.”, au fost câteva din comentariile lăsate la filmulețul cu pricina.

În ciuda comentariilor răutăcioase, concertul a avut succes. În filmuleț, se aud vocile oamenilor prezenți care fredonează versurile Andrei, așa cum se întâmplă la fiecare apariție a ei pe scenă.