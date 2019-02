Andra, dezvăluire emoționantă la ceas de seară: “E mereu cu mine”. Fanii i-au scris imediat

Andra a făcut în această seară o dezvăluire emoționantă. Aceasta are legătură cu fiul ei și noul videoclip pe care talentata cântăreață l-a lansat zilele trecute. Când au citit postarea vedetei, fanii i-au scris imediat.

Andra, dezvăluire emoționantă la ceas de seară

După lăsarea întunericului, Andra a urcat pe rețelele de socializare o poză în care apare alături de băiatul său și al lui Cătălin Măruță. Imaginea a fost făcută în timpul ședinței foto care a fost realizată pe platourile de filmare ale melodiei “Supereroi”, iar la descriere, ea a dezvăluit că David nu lipsește de la nicio filmare de-ale sale, numindu-l: “taliman norocos”.

“David e mereu cu mine, nu ratează nicio filmare, e mereu curios și încantat de ce află. E talismanul meu norocos! @marutadavid ❤️ #supereroi #makingof #andra”, a scris Andra pe pagina sa oficială de Instagram.

În timp ce mulți dintre susținători au apreciat mărturisirea sinceră a artistei și au felicitat-o pentru piesa nouă, “Supereroi”, una dintre fane i-a spus cât de mult s-a bucurat când a văzut-o în duet cu fiica ei, Eva, care are doar 3 ani. “Ce voce, ce timbru, ce personalitate”, a spus unul dintre internauți.

“Ce frumos ai zis, Andra, vă iubesc, familia Măruță ❤ eu acum când îți scriu ascult piesa nouă #Supereroi care pentru noi, tu ești Eroina noastră norocoasă, pentru că te avem ca idol. Îmbrățișari calde de la Roma ??????❤❤❤❤❤”, “Ai doi copii minunați ! Să numai spun si cat de talentați ! Am râs cu lacrimi când am văzut video cu #Eva cum cânta! E o dulceața îți vine să o mănânci ! Să ai noroc de ei că sunt minunați! Ai o familie superbă! Te ador, Andra! Pupici”, “Dragii de voi?❤Piesa este super?, iar tu și mai și❤ (…)”, “Sunteți foarte frumoși!”, “?❤️Te iubesc Andra foarte tare piesa aseară am ascultat-o de foarte multe ori” sunt cinci dintre sutele de mesaje pe care le-au trimis internauții vedetei.

Andra a făcut nunta cu prezentatorul Cătălin Măruță în urmă cu 10 ani

Andra, pe numele din buletin, Alexandra Irina, face parte din categoria celor mai iubite şi talentate artiste din ţară. Fiecare piesă fie ea pop sau R&B pe care o lansează ajunge hit într-un timp scurt. Ea s-a născut pe 23 august 1986, în Câmpia Turzii. Vedeta e căsătorită cu Cătălin Măruță din 23 august 2008 şi au doi copii împreună: David (n.: 16 martie 2011) şi Eva Maria Ioana (n.: 23 iulie 2015).