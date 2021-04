Andra e sinceră: a știut că piesa scoasă va fi pe sufletul fanilor ei! Dar nu a știut, de fapt, nu a îndrăznit să spere, cum chiar ea zice, că va ajunge în Top Trending.

Andra avea să împărtășescă bucuria cu admiratorii ei, și nu are deloc pușini. ”Întotdeauna îmi ascult inima când aleg o piesă și am știut de la început că „Jumătatea mea mai bună” va ajunge la sufletele voastre. Nu am îndrăznit însă să sper că o veți primi cu atâta dragoste! Timp de o lună în Top Trending din care 12 zile locul 1 și deja are 18 milioane de vizualizări! Vă iubesc!”, a fost mesajul soției lui Cătălin Măruță. (CITEȘTE ȘI: ANDRA ȘI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ, „TERORIZAȚI” DE MICUȚA EVA „NE AMENINȚĂ”)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andra (@andra)

Andra își ascultă, mereu, inima: ”Nu am îndrăznit să sper!” Ce a făcut artista

Reacțiile au fost numai pozitive, pline de admirație pentru Andra. ”Oricum, tot ce scoți tu e hit!”, apoi cântăreața a fost asaltată de superlativul ”Superbă”, dar și de felicitările de rigoare. (NU RATA: AMINTIREA CEA MAI DRAGĂ A ANDREI MĂRUȚĂ DIN COPILĂRIE „TATĂL MEU MĂ ADORMEA AȘA”)

În urmă cu doar câteva zile, Andra șe făcea o mare surpriză admiratorilor ei! Avea să pună pe Instagram o fotografie în care apare fără pic de machiaj. Îmbrăcată lejer, într-un tricou negru, artista a demonstrat că frumusețea ei nu stă în produse cosmetice. Iar cei care-i prețuiesc imediat au observat asta și, cum era de așteptat, nu au mai încetat cu reacțiile de admirație. „Cea mai frumoasă”, ”Superba”, ”Divina”, ”Frumusețe”, ”O imagine cât o mie de cuvinte. Te iubesc”, ”Zâmbetul inimii mele”, ”Om minunat, te iubesc!”, ”Esti minunata”, i-au transmis fanii Andrei pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram