Andra își serbează ziua de naștere. La mulți ani!

Andra împlinește astăzi 33 de ani, ocazie cu care CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, îi urează un sincer “La mulți ani!”

Alexandra Irina Măruță – născută Alexandra Irina Mihai, la 23 august 1986, în Câmpia Turzii), cunoscută mult mai bine sub numele de scenă Andra – este vedetă de televiziune și cântăreață de muzică pop și R&B. Andra a lansat primul său disc single în anul 2001, la doar 14 ani, menținându-se pe primele locuri de la debut până în prezent, în cadrul Romanian Top 100.

Începându-și cariera muzicală de la vârsta de 7 ani, Andra a avut prima sa apariție la un concurs muzical intitulat Tip Top Minitop, în calitate de invitată, interpretând piesa lui Whitney Houston – I Will Always Love You. Pe lângă muzica pop, Andra cânta și muzică populară, drept pentru care a mers la un concurs intitulat Pe fir de baladă la vârsta de 9 ani, concurs care avea loc la Târgu Jiu. După ce concursul s-a finalizat, Andra nu a reușit să obțină unul din primele trei locuri, însă a câștigat o mențiune.

La vârsta de 11 ani, artista a participat la alt concurs – intitulat Festivalul Concurs de Interpretare Folclorică Toamna Arieșeană – și a câștigat primul loc. Pe lângă concursurile de muzică populară, Andra a participat, de-a lungu timpului, și la concursuri de muzică ușoară, câștigând numeroase premii.

Andra, hit după hit

În octombrie 2013, șlagărul Andrei, „K. la Meteo” – în colaborare cu What’s Up – a fost nominalizat la categoria „Best Romanian Act” la MTV Europe Music Awards.

Andra a scos noi hit-uri în aprilie, 2013 (“Inevitabil va fi bine”), în decembrie 2013 (“Atâta timp cât mă iubești!”). împreună cu Marius Moga, în februarie 2014 cu Vunk (“Numai la doi”), în iulie 2014, cu Liviu Teodorescu (“Așa e dragostea”), în ianuarie 2015, cu Shift (“Avioane de hârtie”), în aprilie 2015, cu Proconsul și Ștefan Bănică (“Aici cu mine”), în mai 2015 (“Falava”), în iunie 2015 (“Nebuni în noapte”), în august 2015 (“Niciodată nu spune niciodată”), în februarie 2016 (“Iubirea schimbă tot”) și cel mai recent single, cu David Bisbal (“Without You”), piesă care a reușit să adune – în 9 zile de la lansare – peste 13 milioane de vizualizări.