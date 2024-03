Andra Marinescu de la ”Visuri la cheie” trece prin momente cumplite! Arhitecta este terorizată de fostul iubit: ”Am ajuns să trăiesc cu teamă”

Andra Marinescu, arhitecta din echipa ”Visuri la cheie”, se confruntă cu o problemă extrem de gravă. Fostul iubit nu a acceptat despărțirea și a început să o terorizeze. După ce a primit mesaje și a fost îndepărtată de persoanele dragi, vedeta Pro TV a ajuns să trăiască, din nefericire, cu teamă.

Andra Marinescu are o carieră înfloritoare, cu o experiență de peste 15 ani, iar din echipa emisiunii ”Visuri la Cheie” face parte de aproximativ 4 ani. S-a făcut remarcată la castingul show-ului de pe Pro TV, unde au participat peste 100 de arhitecți. Așadar, îi merge foarte bine pe partea profesională, însă nu a avut atât de mult noroc și în ceea ce privește viața personală. După ce a trecut printr-un divorț, a crezut că și-a găsit, din nou, fericirea alături de un al bărbat. Relația a durat 6 ani, iar despărțirea nu a fost deloc una liniștită.

Andra Marinescu și-a făcut curaj și a făcut publică experiența neplăcută prin care a trecut cu fostul iubit. Arhitecta ”Visuri la cheie” a vrut să targă un semnal de alarmă pentru femeile care se confruntă cu astfel de probleme. Vedeta Pro TV a ajuns într-o situație gravă, după ce a decis să pună punct relației.

Bărbatul, alături de care a petrecut 6 ani, nu a putut accepta separarea și început să îi facă viața un calvar. Mai mult decât atât, arhitecta susține că trăiește cu teamă și nu știe când vor dispărea norii negri. În acest moment, tot ce își dorește este să aibă, din nou, liniște.

După șase ani de relație am decis să ne despărțim, iar acum suport consecințele. A fost o relație pe care nu am știut cum să o gestionez. Știu că pare incredibil, dar da, orice femeie poate trece prin așa ceva.

Andra Marinescu a mărturisit că fostul iubit și-a dorit să îi controleze viața. Mai mult decât atât, a dat de înțeles că era o persoană extrem de geloasă, spunând că lipsea încrederea în relația lor. Totuși, a ales să fie împreună cu el timp de 6 ani, iar atunci când a găsit puterea de a pune stop, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Arhitecta emisiunii ”Visuri la cheie” a oferit detalii despre momentul despărțirii, dar și despre ce s-a întâmplat în cuplu.

Am spus stop, dar nu a fost suficient. Am primit mesaje dure, au existat încercări de discreditare, de îndepărtare a celor care-mi sunt aproape. Este cumplit să treci prin așa ceva. Ajungi să simți că viața ta nu-ți mai aparține, și trăiești cu frica, că orice se poate întâmpla.”, a mai spus vedeta Pro TV.

Andra Marinescu a trecut și printr-un divorț. Arhitecta și fostul ei soț au decis să o ia pe drumuri diferite pentru că relația lor nu mai funcționa. Vedeta Pro TV a mărturisit că nu i-a fost greu să ia această hotărâre, iar experiența a fost ca o lecție de viață pentru ea.

„Da, am un divorț la activ! E o experiență de viață, nu regret absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat. M-a clădit și sunt ceea ce sunt astăzi! A fost o decizie care a venit de la sine, oarecum firească pentru că lucrurile nu mai funcționau.”, a declarat arhitecta de la ”Visuri la cheie”, în urmă cu aproximativ un an, pentru Ego.ro.

Divorțul nu a făcut-o pe Andra Marinescu să îi fie frică să mai iubească. Din contră, atunci când a simțit că este bine din toate punctele de vedere, s-a îndrăgostit din nou. Însă, relația cu fostul iubit nu a avut un final fericit. Iar de această dată, teama s-a instalat în viața ei.

„Nu are de ce să îți fie frică, atâta vreme cât gândești cu sufletul și faci lucrurile pentru tine, ca să îți fie bine din toate punctele de vedere, nu are de ce să îți fie frică! Eu sunt foarte conștientă și tot timpul am promovat singurătatea! Trebuie să știi să suporți singurătatea și să o gestionezi. Restul vin de la sine, căci doar atunci ești OK cu tine, din toate punctele de vedere, minte, suflet și psihic.”, a adăugat Andra Marinescu.