Vedetele Pro TV, analizate la sânge de Cătălin Măruță și Mihai Dedu. Ce au putut să spune despre colegele lor de trust: „Dacă ele sunt «piese» acum, cum erau când plesneau de tinerețe?”

Cătălin Măruță (46 de ani) și Mihai Dedu (56 de ani) le-au analizat îndeaproape pe colegele lor din trustul Pro TV, în cadrul podcastului moderat de soțul artistei Andra. Cei doi au vorbit la superlativ de vedetele trustului, evidențiind și calitățile fizice ale acestora! Iată dialogul dintre cei doi prezentatori ai stației din Pache Protopopescu.

Cătălin Măruță și Mihai Dedu au vorbit deschis despre colegele lor din cadrul trustului Pro TV. Cei doi prezentatori TV au pus în lumină calitățile fizice pe care vedetele le au și modul în care s-au menținut, ani la rând. Printr-o abordare deschisă și sinceră, vedetele Pro TV au fost analizate la sânge! Cătălin Măruță a mărturisit despre colegele sale că sunt femei superbe, cu inteligență ridicată.

Apoi, Mihai Dedu l-a completat pe moderatorul podcastului.

Apoi, Cătălin Măruță a precizat că vedetele din trust sunt „neschimbate”, odată cu trecerea vremii: „Cred că ele se criogenează. Sunt neschimbate, jur!”.

Mihai Dedu nu a stat pe gânduri și a continuat să discute despre calitățile fizice ale vedetelor.

„Da, da, da, așa e. Gândește-te, am plecat cu Corina Dănilă, am prezentat cu, Dumnezeu s-o ierte, Cristina Țopescu, am prezentat cu Adriana Muraru, Adina Goriță, Andreea Liptak, Olivia Steer… Să mă ierte dacă uit pe cineva. Și cu Andreea Berecleanu, chiar și cu Andreea Esca am stat la masă. Nu am prezentat știrile, dar, pe vremuri, acum 29 de ani, sportul venea și stătea la masă cu Andreea. Aveam dialog, deci se poate spune că am prezentat și cu ea. Tu îți dai seama? Dă ceasul 29 de ani înapoi. Dacă ele sunt «piese» acum, cum erau acum 29 de ani când plesneau de tinerețe?”, a mai spus prezentatorul de știri.