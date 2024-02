Mihai Dedu, beat în direct la Știrile PRO TV! A recunoscut totul abia acum: ”Îmi era că se prinde cineva”

Mihai Dedu se află la pupitrul știrilor Pro TV de ani de zile și este iubit de public. Simpaticul știrist aduce informații relevante în casele românilor, însă uneori misiunea lui nu este ușoară, mai ales dacă vorbim de transmisiunile în direct. Recent, acesta a mărturisit că de-a lungul timpului a făcut câteva gafe, a marcat câteva bâlbe, însă peste toate a știut să treacă ușor, fără a atrage atenția. Ceva mai greu i-a fost atunci când s-a prezentat băut la muncă. Însă, chiar dacă avea câteva beri la activ, Mihai Dedu a reușit să susțină jurnalul, însă nu fără probleme.

Mihai Dedu este o prezență constantă pe micile ecrane, aducând cele mai importante știri în casele românilor. Știristul de la Pro TV este cât se poate de informat și riguros atunci când vine vorba de munca sa, însă asta nu l-a ferit de câteva momente stânjenitoare. Pe lângă micile gafe pe care le-a bifat de-a lungul carierei, prezentatorul știrilor a mărturisit că în urmă cu ani de zile a reușit să intre beat în direct. Cum s-a întâmplat totul?

Invitat în cadrul unui podcast, Mihai Dedu a vorbit deschis despre gafele pe care le-a făcut de-a lungul timpului în fața camerelor de filmat. Printre altele, prezentatorul știrilor de la Pro TV a mărturisit că s-a prezentat sub influența alcoolului la muncă.

Totul se întâmpla în anul 1997, într-o zi în care Mihai Dedu știa că este liber. Așa că acesta a mers la o petrecere, unde a consumat alcool. În timp ce se distra pe cinste, prezentatorul a fost chemat la muncă și rugat să prezinte știrile sportive. Mihai Dedu nu a avut ce face, așa că s-a prezentat cu câteva brei la activ și a început să își facă treaba.

Deși consumase doar două sau trei beri, presiunea faptului că a venit băut la muncă l-a făcut pe Mihai Dedu să marcheze câteva bâlbe. Însă, acesta s-a descurcat și într-un astfel de context, iar cuvintele pe care nu le putea pronunța le înlocuia.

„Asta e prin 97′. Eu nu trebuia să fiu la știri în seara aia. Înainte de a intra pe post am fost la o petrecere care a început devreme. Aveam vreo 2-3 beri la activ și nu puteam să zic selecționerul Anghel Iordănescu. Am fost chemat să fac știrile din sport în seara aia. Sunt 27 de ani. Am ajuns și simțeam că mă învârt, fiind și tânăr mă întrebam cum apar eu pe post.

Oricum nu s-a văzut nimic, dar nu-mi ieșea. Am făcut intro-urile scurte. Lui Anghel Iordănescu i-am spus Tata Puiu, ca să scap. Nu-mi ieșeau cuvintele. Eu le citeam, dar mă întrebam ce fac dacă mă încurc. Îmi era că dau în ceva, ori se prinde cineva că am venit cu niște beri la activ. Am simplificat toate știrile, le-am făcut de 8 secunde. Jurnalul ăla a fost bliț, țiplă, nu s-a prins nimeni”, a povestit Mihai Dedu.