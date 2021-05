Andra, mărturii tulburătoare despre o perioadă delicată din viața sa: “Mâncam biscuiți din pâine uscată. Mi-au furat pantofii!”

Talentata cântăreață Andra a acceptat de curând provocarea lui Mihai Morar de a fi invitată într-un podcast. Lăsată purtată de val și, totodată, de sinceritatea cu care ne-a obișnuit, vedeta a ajuns să vorbească despre vremurile când muncea din greu la construirea carierei sale muzicale. Soția lui Cătălin Măruță a făcut mărturii tulburătoare despre alimentele cu care se hrănea și a povestit un incident neplăcut pe care l-a trăit în tren.

Andra, mărturii tulburătoare despre o perioadă delicată din viața sa

În vârstă de 34 de ani, Andra se numără printre cele mai bine plătite artiste din România – conform unor surse, ca să fie prezentă la un eveniment, jurata de la “Românii au talent” trebuie să primească suma de 6.000 de euro, iar pentru un minut, încasează 1.000 de lei. Drumul ei către succes a fost unul anevoios, a dezvăluit ea în cadrul podcast-ului “Fain & Simplu”. Din acest motiv și nu numai, David și Eva Măruță nu au fost învățați că mama lor este vedetă, ci că este cântăreață, că acesta este jobul ei, pe care îl face cu pasiune.

În timpul discuției purtată cu Mihai Morar, soția lui Cătălin Măruță a fost sunată de tatăl ei, care a răspuns la câteva întrebări importante.

Rugat de celebrul moderator să spună care a fost cel mai dificil moment prin care își amintește că a trecut fiica sa, Alexandru Mihai a spus: “Au fost mai multe momente grele”. Iar Andra l-a completat cu următoarea replică: “Momente de care eu nu știu așa multe, că mereu ai încercat să mă menajezi”.

“Da, copilul meu știa că trebuie să cânte, să își facă treaba și lucrurile să iasă bine. Au fost mai multe momente grele…unul, când am mers prima oară la Costi (n.r.: Ioniță) să înregistrăm și am dormit la cineva acasă și era un frig cumplit în cameră. Andra trebuia să cânte a doua zi, nu am vrut să răcească așa că l-am sunat pe Costi și ne-am mutat în toiul nopții, ca să mergem undeva unde era mai cald”, a mai mărturisit tatăl artistei.

Acest episod l-a uitat complet Andra, însă, ea a rememorat un incident extrem de neplăcut care s-a petrecut în timpul unei călătorii cu trenul.

“Țin minte când am fost cu trenul, veneam spre București, și mi-au furat pantofii din tren. Noroc că mai avea o pereche de rezervă. Acum nu mai e la fel, dar înainte, cum erau magazinele alea din gară…nu avea de unde să îți cumperi nici măcar un sendviș ca lumea și ajungeam să mănânc acei biscuiți din pâine uscată. Mâncam din ăia până ni se făcea rău, că doar din aia găseam. Aia era mancarea noastră, mai schimbam aroma. Noi acum rădem de lucrurile astea, dar atunci, din dorința de a reuși, treceam peste momentele astea mai grele”, a declarat vedeta în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Morar – îl puteți urmări integral imediat ce veți da play la video-ul de mai jos.

Andra și Cătălin Măruță au aniversat 12 ani de la nuntă

Pe 23 august 2020, Andra a avut motiv dublu de sărbătoare: a fost ziua sa de naștere și a aniversat 12 ani de la nunta cu prezentatorul Cătălin Măruță. Ei au făcut cununia civilă, dar și pe cea religioasă în Târgu-Jiu, orașul natal al realizatorului de emisiuni TV. Născută în Câmpia Turzii, artista și soțul ei, Cătălin Măruță. au un băiat și o fată. David s-a născut pe 16 martie 2011, iar Eva Maria Ioana a venit pe lume pe 23 iulie 2015.

