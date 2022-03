Andra Măruţă, acuzată că a “măsluit” golden buzz-ul oferit lui Aurel Niamţu, la Românii au Talent: “Circ ieftin”

Aurel Niamțu are 72 de ani, este din Iași, și a cucerit juriul de la „Românii au talent”, în ediția de vineri seara, 18 martie. Artistul, care a cântat de-alungul vieții alături de nume mari ale muzicii românești, cum ar fi Angela Similea, Corina Chiriac sau Aurelian Andreescu, a primit Golden Buzz din partea Andrei și l-a trimis direct în semifinale.

Andra a apăsat Golden Buzz-ul și l-a trimis pe Aurel direct în semifinale. „Nu se putea altfel! Nu se putea fără Golden Buzz. Sunt mândră și onorată că am avut șansa să ofer acest buton auriu unei voci ca a asta… Cântă de o viață, dar mulți am aflat abia acum de el”.

A venit la „Românii au talent”, să se consoleze după dispariția soției. I-ar fi plăcut să vină și băiatul, să facă un duet, dar are alt eveniment. „E un moment unic în istoria emisiunii! E un moment de-a dreptul magic”, a spus Andi.

Însă, așa cum se întâmplă aproape de fiecare dată, au început discuțiile și controversele pe rețelele de socializare. Astefl, un internaut a comentat: ”Nu era de Golden Buzz. A participat în 2013 la Vocea României unde a ieșit după proba duelurilor, cu mare scandal!”

Un altul a spus: ”Nimic spectaculos! Un om în vârstă care cântă frumos, nimic de zis, dar de la asta până la un Golden Buzz era cale lungă. Nu era cazul aici… ”

Cine e Aurel Niamțu

Aurel cânta de 52 de ani. Din asta a trăit toată viața. Soția lui, cu care are doi băieți, era mândră de el. Cântă și băiatul cel mic. A cântat la sute de evenimente. Din 1969 a concert la Sala Palatului cu toate vedetele României de la acea vreme. A apărut deseori la TV.

Are o căsuță, unde pune roșii, cartofi și tunde iarba. Joacă și fotbal cu prietenii. A fost profesionist la Echipa Politehnică Iași.

În 1973 a participat la o emisiune de tineret: Teletop 73, unde a luat trofeul. Când s-a căsătorit și când s-au născut cei doi băieți a fost cel mai fericit. A venit să se consoleze după dispariția soției. I-ar fi plăcut să vină și băiatul, să facă un duet, dar are alt eveniment.

Acesta a participat la emisiuneaVocea României’ când abia împlinise 64 de ani. Bărbatul a făcut-o pe Loredana Groza să plângă, după ce i-a cântat piesa “Blestem” (Cine iubeste si lasa).

,,Am venit la Vocea României pentru că am o vârstă înaintată și am fost lăsat deoparte de către mulți prieteni și apropiați din zona muzicii ușoare românești. Acum am ocazia de a arăta publicului experiența și calitatea vocii. Muzica este viața mea”, spunea solistul pe marea scenă atunci.

Sursa foto: Facebook