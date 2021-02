Andra, probleme de sănătate în urma infecției cu virusul SARS-CoV-2! Vocea artistei a avut de suferit. „Nu am voie să fac un efort prea mare”

Familia Andrei a fost infectată cu noul coronavirus, iar de o săptămână cu toții se află în izolare. Deși au contactat o formă ușoară a virusului, cântăreața pare că a fost cea mai afectată. Aceasta le-a mărturisit urmăritorilor de pe rețelele de socializare că a resimțit boală și că pentru o perioadă nu va mai avea voie să își solicite corzile vocale.

Andra s-a confruntat cu noul virus, iar pagubele făcute de acesta în organismul artistei încep să se vadă. Pe lângă durerile musculare cu care s-a confruntat, se pare că și vocea cântăreței a fost afectată. Aflată în izolare la domiciliu, artista s-a filmat în timp ce interpreta câteva melodii din repertoriul cântăreței Ariana Grade și le-a mărturisit internauților că vocea sa a suferit modificări din cauza virusului.

Mai mult, medicii i-au recomandat să nu facă efort pentru a nu risca să apară complicații periculoase.

„Deocamdată sunt așa, pe voce de cap, pentru că nu am voie să fac un efort prea mare. Dar muzica mă binedispuse și mai cânt așa, în gând. Dar abia aștept să vă cânt, sunt nerăbdătoare să mă văd cu trupa, să cântăm, să vă spun ce am pe suflet, că am adunat foarte multă emoție pe care o să o pun în muzica mea”, a spus Andra, pe Instagram.

Familia Măruță, infectată cu noul virus

În urmă cu o săptămână, Cătălin Măruță a anunța că întreaga sa familie a fost infectată cu virusul SARs-CoV-2. Acesta a dezvăluit că forma pe care au dezvoltat-o este una ușoară. Iar Andra a fost cea mai afectată, resimțind mari dureri musculare.

„Pot spune că mă simt bine… Dacă va continua tot așa voi putea spune că am trecut ușor peste COVID. Am o tuse, mai am stări de febră seara și, da, am rămas fără gust și fără miros. Este foarte ciudată starea asta. Am făcut test și aseară și am ieșit pozitiv, deci trebuie să stau în izolare aceste 14 zile. Andra are și dureri musculare. Cea mai energică dintre noi este Eva. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje de susținere”, a declarat prezentatorul de la Pro TV.