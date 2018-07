Andra, scrisoare pentru fiica sa, Eva, cu ocazia zilei de naștere: “Gânduri din suflet”

Andra se consideră o femeie împlinită, atât profesional, cât și personal, cea mai mare împlinire a ei fiind cei doi copii pe care îi are împreună cu soțul ei, Cătălin Măruță. Vedeta a sărbătorit ziua de naștere a fiicei sale și s-a gândit să “pună pe hârtie” câteva gânduri, pe care să le citească când va fi mare.

“De mult timp imi doresc sa iti scriu o scrisoare, una pe care sa o citesti cand vei creste mare, dar parca niciodata nu am reusit sa pun cuvintele pe hartie/tastatura asa cum mi-as fi dorit. Poate pentru ca te-am dorit atat de mult si simt ca, orice as spune, nu e de ajuns pentru a exprima cu adevarat ceea ce simt pentru tine, draga mea Eva Ioana Maria.

Pana sa va am pe tine si pe David, credeam ca le am pe toate: un sot asa cum am visat, o cariera, o pasiune, un loc pe care sa-l numesc acasa. Dar acum imi dau seama ca eram incompleta si ca nimic nu poate egala dragostea unei mame pentru copiii ei. Suna prea poetic, prea cliseistic? Poate, dar cum altfel sa descriu sentimentul acela minunat pe care il simt de fiecare data cand te vad?! Te am doar de trei ani in viata mea – imi amintesc si acum cu mare emotie momentul cand te-am tinut in brate – si simt ca am descoperit o alta lume, ca si eu cresc impreuna cu tine si invat sa ma cunosc in atat de multe feluri.

Esti plina de viata, iubitoare, atat de fericita, dar si puternica si hotarata sa transformi lumea intr-un loc minunat de joaca, incat ma uimesti in fiecare zi. Trece repede timpul si parca imi doresc sa ramai mereu mica, fragila, sa te cuibaresti in bratele mele si sa alergi dupa David. Draga mea Eva Ioana Maria, sa nu te grabesti sa cresti si sa ramai mereu cu sclipiri de lumina inocenta in ochi. Mie, lui Catalin si lui David ne-ai adus doar bucurie si suntem fericiti cand umpli camera cu rasul tau zglobiu.

Ma simt binecuvantata ca ai aparut in viata mea, draga Eva Ioana Maria!

Nu sunt perfecta, stiu, o sa am momente cand o sa gresesc sau nu o sa pot sa fiu langa tine atat de mult pe cat imi doresc. Dar incerc, pentru tine si pentru David, sa fiu cea mai buna versiune a mea, sa va dau tot ce am eu mai bun pe lume. Iarta-ma pentru noptile cand ajung prea tarziu, pentru clipele in care oboseala nu ma lasa sa facem castele si sa ne deghizam in printese. Incerc sa compensez cu multa afectiune si imbratisari calde.

Ce iti doresc acum, ca implinesti aceasta frumoasa varsta? Sa te bucuri mereu de soare in suflet, sa fii sanatoasa, sa ai incredere in tine si sa raspandesti bunatate. Rasul si chicotelile tale sunt cel mai frumos cantec pentru inima mea! Pana la anul, cand sper sa iti scriu din nou, draga Eva Ioana Maria, iti sarut ochii cei dragi si te imbratisez cum doar o mama poate s-o faca!

La multi ani, puiul meu!

Cu drag,

Mama ta”, sunt cuvintele pe care Andra i le-a scris fiicei sale, Eva, pe site-ul ei, andraonline.ro.