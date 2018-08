Andra și-a dorit să păstreze totul secret, dar s-a aflat: “Enrique Iglesias m-a dat de gol”

Gata, suspansul s-a dus! Enrique Iglesias a dat-o de gol pe Andra, care ieri a anunțat că pregătește o surpriză și a postat pe rețelele de socializare o înregistrare în care apar mai multe cadre trase pentru cel mai nou clip al său.

Andra și-a dorit să păstreze totul secret, dar Enrique Iglesias a dat-o de gol

La câteva ore după ce jurata de la “Românii au talent” a anunțat că pregătește o surpriză fanilor, Enrique Iglesias a postat pe pagina lui de Facebook mesajul: “Romanian version of #NosFuimosLejos coming VERY SOON!! Descemer Bueno Andra (n.r.: Versiunea în limba română a piesei #NosFuimosLejos va apărea în curând)”.

Poți să vezi imaginile din cel mai nou videoclip al lui Enrique Iglesias cu Andra Descemer Buenoși AICI.

Un pic dezamăgită că nu a reușit să păstreze surpriza până mâine când va apărea noua piesă a ei, în colaborare cu Enrique Iglesias și Descemer Bueno, Andra a făcut public un mesaj pe contul ei oficial de Facebook.

“As fi vrut sa pastrez surpriza pana maine, dar Enrique Iglesias m-a dat de gol, asa ca ati aflat deja despre ce e vorba! Maine e lansarea, asa ca de abia astept sa imi spuneti cum vi se pare!!! Descemer Bueno ??? El Micha ??”, a mărturisit Andra pe rețelele de socializare.

Melodia “Nos Fuimos Lejos” care e cântată de Descemer Bueno și Enrique Iglesias a apărut pe 6 aprilie 2018. Mâine, 23 august, va fi lansată versiunea în limba română a acestui hit pentru care Andra a filmat împreună cu artiștii internaționali: Enrique Iglesias și Descemer Bueno.