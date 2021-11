Andra şi Cătălin Măruţă au semnat un nou contract! Veniturile lor lunare vor crește substanțial, iar artista le-a dezvăluit fanilor în ce proiect s-a implicat recent.

Andra câștigă bani frumoși din muzică, iar Cătălin Măruță din televiziune. Pe lânga asta, însă, cei doi au diverse evenimente private la care merg împreună și promovează diverse produse pe rețelele de socializare. Lucru care le aduce în conturi alte sume colosale.

Iar joi, Andra a anunțat că a devenit ambasadoarea unui lanț de magazine de bijuterii și alte accesorii. Artista și-a implicat și familia în noul proiect și s-a pozat alături de soț și copii. Cătălin Măruță a promovat, la rândul său, magazinul și s-a filmat în fața vitrinei în care apare poza cu familia lui și a glumit spunându-le fanilor de pe Instagram că i se par cunoscuți oamenii din fotografie. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU ȘI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ AU AJUNS LA CUȚITE! VEDETA ÎL FACE PRAF PE PREZENTATOR: ”NU ARE NICIUN FEL DE SCRUPULE”)

”Familia este totul. Iar bijuteriile pe care le am sunt simboluri importante pentru mine: brățara de la bunica, inelul primit de la părinții mei când am împlinit 18 ani, inelul de logodnă oferit de Cătălin împreună cu cea mai frumoasă declarație de dragoste, verighetele noastre, colierul pe care mi l-a făcut cadou când am împlinit 10 ani de căsătorie sau cerceii pe care i-a ales împreună cu copiii pentru mine, de Crăciun. Bijuteriile la care țin au fost alese și oferite cu dragoste, iar sentimentul acesta mă învăluie atunci când le port. Pe unele le păstrez cu gândul la faptul că într-o zi le va purta Eva”, a scris Andra pe Instagram.

Andra și Cătălin Măruță sunt împreună de 15 ani

Andra și Cătălin Măruță formează un cuplu de 15 ani și au o familie fericită. Cei doi copii, Eva și David, le aduc bucurii zilnice, iar familia lor este un etalon pentru fani. Artista a mărturisit că secretul unui mariaj de lungă durată constă în înțelegerea dintre parteneri și dorința de a construi ceva împreună. (VEZI ȘI: CĂTĂLIN MĂRUȚĂ, LA RESTAURANT CU ”DUȘMANUL”! PREZENTATORUL PRO TV S-A ÎNTÂLNIT ÎN TAINĂ CU UN PRODUCĂTOR DE LA ANTENE)

”Nu aș vrea ca familia noastră să fie un simbol atât de puternic, mă cam sperie acest gând. Nu există relații perfecte, așa cum nu există oameni perfecți, iar că suntem împreună de 15 ani este rezultatul faptului că am reușit să ne înțelegem unul pe celălalt și să ne dorim să construim un viitor împreună. Cred că este greu, mai ales în ziua de azi, ca un cuplu să reziste. Pentru mine, căsnicia este un loc în care am construit, alături de Cătălin. Nu ne sufocăm unul pe altul, fiecare are un vis și o profesie care îi aduce satisfacții, avem vieți proprii și avem o viață împreună, iar asta face ca relația noastră să funcționeze foarte bine”, a declarat Andra pentru VIVA!