Andra și Cătălin Măruță dorm separat. Anunțul făcut de vedeta Pro Tv

Andra și Cătălin Măruță sunt împreună de zece ani, însă… domr separat! Anunuțul a fost dezvăluit chiar de artistă, în cadrul unui interviu acordat recent.

Recent, Andra a acceptat invitația unui realizator de radio de a fi prezentă în studio, unde a vorbit despre frumoasa ei familie, dar și despre părinții și copilăria sa. La un moment dat însă, în timp ce povestea despre problemele pe care le-a avut cu bonele copiilor, artista a mărturisit că ea și soțul său dorm separat. (CITEȘTE ȘI: TOATĂ LUMEA O ȘTIE PE ANDRA MĂRUȚĂ, DAR SĂ VEZI CUM ARATĂ MAMA VEDETEI DE LA PRO TV! VEI AVEA O SURPRIZĂ)

„Cea mai mare frică a mea acum e… să nu reuşesc să fiu un părinte bun. Acesta este examenul vieţii mele. Este cel mai important din viaţa mea. Am învăţat să fiu părinte şi îmi e teamă să nu greşesc undeva. Întreb în stânga şi în dreapta. Da, eu am pus anumite reguli în casă. Eu sunt poliţistul rău. Eu sunt puţin mai dură. Mi-am asumat treaba asta, dar nu am avut ce să fac. Dimineaţa, hai, militărie! David întârzie de fiecare dată! Am această problemă de trezire şi pentru că doarme cu tati. Eva doarme cu mine“, a spus Andra la Digi FM.

Andra are o familie perfectă

Andra nu are doar o carieră de succes, ci și o viață de familie perfectă, alături de soțul ei, Cătălin Măruță, și cei doi copii, David și Eva. Vedeta a vorbit despre micuții ei, care îi luminează zilele și o fac fericită. Deși au personalități diferite, David și Eva se înțeleg foarte bine și sunt foarte apropiați. (VEZI ȘI: ANDRA, MĂRTURISIRE-BOMBĂ DESPRE SARCINA DE CARE S-A TOT VORBIT! A SPUS-O ABIA ACUM LA “ROMÂNII AU TALENT”)

“Mi-am dorit ca David să fie destul de mare încât să înțeleagă că vine pe lume încă un membru al familiei, da, dar și să ne bucurăm de primii ani ai fiecărui copil. David e protector cu Eva și o iubește foarte mult. M-am bucurat foarte mult că nu e gelos, că înțelege că familia noastră s-a mărit. Iar Eva îl adoră, îl imită, i se pare interesant tot ce face frățiorul ei mai mare. Au personalități diferite, dar sunt foarte apropiați.

Ca toți copiii, când sunt obosiți se pot certa din orice, ba pe o jucărie, ba pe locul de pe canapea… Dar, în general, nu au nimic de împărțit, sunt la vârste diferite și se joacă diferit. Atunci când facem ceva împreună, jucăm ceva, David o mai lasă pe Eva să câștige, se gândește mereu la ea și mă bucur mult că înțelege că e mai mică.

Nopțile pierdute au fost cele mai grele momente, când copiii erau mici sau când au fost bolnavi. Orice mamă înțelege cred, oboseala acumulată e greu de dus, mai ales când mai ai și alte lucruri de făcut. Dar toate trec”, a spus Andra.