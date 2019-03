Toată lumea o știe pe Andra Măruță, dar să vezi cum arată mama vedetei de la Pro TV! Vei avea o surpriză

Clipele pe care Andra Măruță le petrece cu mama ei sunt de neprețuit; cele două au o relație foarte specială. Cu toate acestea însă… rareori au fost momentele în care Elena Mihai a fost în fața camerei de filmat sau a aparatului de fotografiat. De curând însă, jurata de la “Românii au talen” a făcut publică o poză realizată recent în care apare alături de mama sa.

și mama ei, Elena Mihai. Sursa foto: Facebook

În vârstă de 32 de ani, Andra Măruță are doi copii frumoși și talentați și, deși, are un program extrem de încărcat, ea își rezervă timp ca să stea și cu mama ei. În cadrul unui interviu oferit unor jurnaliști, cântăreața a rememorat scenele când îi făcea mamei sale cadouri pe când ea era un copil.

“O felicitare, decupată de mine, cu flori lipite tot cu mâna mea, colorată și scrisă pentru mama. Îi reaminteam an de an că e cea mai bună mamă din lume. Încă mai cred asta, pentru mine e cea mai bună. Nu făceam cadouri scumpe, tata îi aducea flori, iar noi, copiii, aduceam felicitări. Era suficient să îi vedem lacrimi de fericire pe obraji. Mama e la fel de emotivă ca mine, de la ea am moștenit sensibilitatea și mă bucur pentru asta”, a povestit Andra pentru revista VIVA!.

În urmă cu aproape o săptămână, de Ziua Femeii, Andra a postat pe conturile ei de socializare o poză de album cu mama ei, în dreptul căreia a scris o declarație de dragoste.

“Mama e numai una, iar mamă ca a mea doar una la un miliard! Pentru că ma asculți, mă sfătuiești, ma cerți și ma iubești de când m-am născut! Te iubesc, mama! #8martie #mama”, a notat Andra Măruță pe pagina ei de Facebook.

Andra a făcut nunta cu prezentatorul Cătălin Măruță în urmă cu 10 ani

Andra, pe numele din buletin, Alexandra Irina, face parte din categoria celor mai iubite şi talentate artiste din ţară. Fiecare piesă fie ea pop sau R&B pe care o lansează ajunge hit într-un timp scurt. Ea s-a născut pe 23 august 1986, în Câmpia Turzii. Vedeta e căsătorită cu Cătălin Măruță din 23 august 2008 şi au doi copii împreună: David (n.: 16 martie 2011) şi Eva Maria Ioana (n.: 23 iulie 2015).