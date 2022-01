Andra Volos, diagnosticată cu COVID. Cum se simte ex-concurenta de la “Puterea Dragostei”

Andra Volos a fost diagnosticată cu coronavirus. Din fericire, ex-concurenta de la “Puterea Dragostei” a contractat o formă ușoară a bolii. În prezent, șatena se află în izolare, la domiciliu. Este convinsă că va reveni mai puternică după această încercare.

Andra Volos a aflat că este infectată cu coronavirus la puțin timp după ce s-a întors din Turcia, unde a suferit o intervenție estetică. Fosta concurentă de la “Puterea Dragostei” se află în carantină, alături de o prietenă.

Șatena este convinsă că va trece rapid peste boală și că își va relua cât mai curând activitățile zilnice. Pe o rețea socială, Andra Volos a transmis că este bine și le-a mulțumit tuturor care i-au transmis mesaje de încurajare.

“Știți ce mă face să fiu mai tare? Faptul că pe mine nu m-a doborât o anestezie de șase ore și o operație super grea. Îmi aduc aminte că exact la două-trei ore după anestezie m-am trezit din pat și m-am pus să dansez. De ce m-a doborât situația de față? Sunt bine, vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase, pentru că vă îngrijorați și îmi sunteți alături. În concluzie, o să-mi revin în totalitate cât mai repede pentru că am observat că sunt foarte bine și cu operația. E important psihic și sufletește să fii bine, că după aia le ai pe toate”, a anunțat Andra Volos, pe Instagram.

„Cam de o săptămână mă simțeam rău, am frisoane, febră și dureri foarte mari de cap, însp sunt sub tratament și sper sa îmi revin, curând. Am o schemă puțin diferită de tratament, din cauza faptului că am avut operația de abdominiplastie și deja am luat antibiotice. Iau multe vitamine în această perioadă„, a declarat Andra Volos, potrivit pe pagina de Instagram @viperele_vesele.

Andra Volos, operație în Turcia. “Am dureri foarte mari!”

Cel mai probabil, Andra Volos a contractat virusul în Turcia, unde a suferit o intervenție de liposucție la abdomen. Operația a durat aproximativ șase ore și a fost o reușită.

“Am dureri foarte mari, dar pot spune, totuși, că sunt ok. Mă interesa să ies din operație, să fiu eu. Am un drenaj… Sunt cam amețită, îți dai seama, am stat șase ore în operație… Medicul mi-a transmis, printr-o asistentă, că a ieșit superb, că a ieșit fix ce a vrut el. Mai stau aici până sâmbătă seara, apoi voi fi mutată pentru cinci-șase zile la un hotel, pentru că e nevoie să fiu supravegheată, să fiu masată, perfuzii… Nici nu am voie să stau singură perioada asta, pe picioare nu pot să stau. Bine că m-am trezit din anestezie, că a fost foarte lungă”, a declarat Andra Volos, pentru CANCAN.RO, la scurt timp după operație.

