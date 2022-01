Andra Volos s-a operat în Turcia! Intervenția a durat 6 ore: ”Sunt amețită!” Avem prima imagine de pe patul de spital!

Andra Volos dezvăluia, pentru CANCAN.RO, că nu va rata nimic din preparatele pune pe masa de Crăciun, mai mult, ”ospățul” se va întinde până în jurul datei de 5 ianuarie. Motivul? Vedeta își programase o intervenție de liposucție la abdomen, iar dacă tot ajungea acolo, de ce să nu profite din plin de bunătățurile oferite de zona Maramureș, de unde este. Operația a avut loc vineri, după amiază, și a durat aproximativ șase ore. De pe patul de spital, Andra a oferit primele declarații.

”Sunt în aeroport, plec în Turcia, să fac liposucția!” Erau cuvintele spuse ușor cu teamă de Andra Volos cu o zi înainte de intervenția la care visează de câțiva ani. A ajuns la clinica medicală, acolo unde, spune ea, unul dintre cei mai buni medici din lume era pregătit să intervină pe lângă abdomenul ei. A făcut analizele, a fost internată. A doua zi, a ajuns pe masa de operație.

Andra Volos: ”Bine că m-am trezit din anestezie!”

Nu mai puțin de șase ore a durat intervenția, o reușită, după cum i-a transmis o sistentă, atunci când Andra și-a revenit, parțial, din anestezie. ”Am dureri foarte mari, dar pot spune, totuși, că sunt ok. Mă interesa să ies din operație, să fiu eu. Am un drenaj… Sunt cam amețită, îți dai seama, am stat șase ore în operație…

Medicul mi-a transmis, printr-o asistentă, că a ieșit superb, că a ieșit fix ce a vrut el. Mai stau aici până sâmbătă seara, apoi voi fi mutată pentru cinci-șase zile la un hotel, pentru că e nevoie să fiu supravegheată, să fiu masată, perfuzii… Nici nu am voie să stau singură perioada asta, pe picioare nu pot să stau. Bine că m-am trezit din anestezie, că a fost foarte lungă”, a declarat Andra Volos, pentru CANCAN.RO.

S-a programat pentru liposucție acum doi ani

Andra Volos dezvăluia, la finele anului trecut, că este pregătită să facă marea schimbare din viața sa. Liposucția la abdomen, care ar costa 12.000 de euro. ”Pentru mine noul an începe cu o schimbare, mă duc să fac o operație. Liposucție pentru un abdomen perfect, după atâta mâncare, merit și asta! Facem abdomenul, pentru că-s perfecționistă! Și mi-am dorit de foarte mult timp asta.

Costă 12.000 de euro, dar e cel mai bun doctor. Și cel mai scump, bineînțeles. I-a făcut operația asta fostei lui Philipp Plein, e bun tare medicul, e solicitat. M-am programat din timp, i-am scris acum vreo doi ani. Chiar mi-am dorit să ajung la el. La el prețurile încep de la 10.000 de euro în sus, iar în cazul meu, pentru că o să fie mai multe zone, mi-a pus prețul ăsta, 12.000”, a spus Andra Volos.

