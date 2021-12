Andra Volos a petrecut Crăciunul în Maramureș, acolo unde a copilărit și unde are o droaie de prieteni. A mâncat pe săturate, inclusiv sărmăluțe și alte preparate tradiționale din carne. Și nu se va opri până pe 5 ianuarie. Chiar ea o spune, dar are un motiv întemeiat. Atunci va suferi o operație de liposucție, la o clinică din Turcia. 12.000 de euro costă intervenția pe care i-o va face unul dintre cei mai buni medici din lume. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” a oferit toate detaliile.

Andra Volos locuiește în Italia, alături de mama ei, dar de sărbători s-a întors în România. Așa cum, de altfel, se întâmplă în fiecare an. În Maramureș a petrecut Crăciunul, acasă la tatăl ei, dar și alături de Deea, prietena din copilărie. Fără limite și-a propus atunci când a fost vorba de mâncare, dar asta pentru că la anul va suferi o operație, de liposucție la abdomen, iar până atunci și-a zis să-și facă poftele culinare.

”Sunt prinsă cu foarte multe treburi acum, cu familia, cu Crăciunul… Sunt la Maramureș, la tata, bineînțeles, sunt cu Deea, prietena mea, care s-a despărțit de iubit. Suntem singure amândouă, acum. E al doilea Crăciun pe care-l fac singură, adică fără iubit. Când am avut iubit, am făcut Crăciunul în Moldova.

Iar de Revelion, tot aici, la Maramureș, stau. S-a deschis de curând un restaurant foarte frumos, de lux, și am zis că o să fiu cu prietenii mei din copilărie, cu familia.

Iubesc tradițiile, sunt crescută în zona asta și chiar prefer să stau aici și de Revelion. Acasă-i acasă!”, avea să povestească Andra, pentru CANCAN.RO.

Andra: ”Facem abdomenul, pentru că-s perfecționistă!”

A urmat confesiunea. ”Pe 5 plec din România. Merg în Turcia. Pentru mine noul an începe cu o schimbare, mă duc să fac o operație. Liposucție pentru un abdomen perfect, după atâta mâncare, merit și asta! Facem abdomenul, pentru că-s perfecționistă! Și mi-am dorit de foarte mult timp asta.

Costă 12.000 de euro, dar e cel mai bun doctor. Și cel mai scump, bineînțeles. I-a făcut operația asta fostei lui Philipp Plein, e bun tare medicul, e solicitat. M-am programat din timp, i-am scris acum vreo doi ani. Chiar mi-am dorit să ajung la el. La el prețurile încep de la 10.000 de euro în sus, iar în cazul meu, pentru că o să fie mai multe zone, mi-a pus prețul ăsta, 12.000.

Am deja emoții, am intrat în starea aia … Dar o să fie bine, că e un doctor bun, plus că e bazat doar pe liposucție. Iar acum, că tot mi-a fixat data de operație, mănânc până atunci orice. Mănânc de șapte ori pe zi! De la sarmale la… tot ce înseamnă… Mămăliguță, tot!”, a mărturisit Andra Volos.

Andra Volos mai stă nemăritată 10 ani!

Andra Volos s-a remarcat odată cu participarea la emisiunea Puterea Dragostei. Apoi, a devenit o celebritate în toată regula odată cu relația pe care a avut-o cu Bogdan Mocanu, pe care l-a cunoscut în al doilea sezon al reality show-ului.

Andra și Bogdan părăseau ”Puterea Dragostei” pentru a forma un cuplu în afara camerelor de filmat. Doar că relația lor, marcată de certuri care au condus la mai multe runde de despărțiri și împăcări, avea să fie, în final, sortită eșecului.

Dacă Bogdan și-a găsit jumătatea, la un moment dat, Andra Volos nu a mai vrut să audă de vreo relație. Chiar dezvăluia, pentru CANCAN.RO, că îi este bine așa și, deocamdată, nu are nevoie de iubit. “Mai stau zece ani până să mă mărit. Momentan, sunt foarte bine singură. Nu-mi spune nimeni ce să fac, călătoresc… Acum urmează să încep niște proiecte super tari în Italia. Mă duc acolo săptămâna viitoare, o să stau în vacanță, pe Coasta de Azur… Nu stau legată. Păi dacă am iubit, nu mai pot să fac nimic. Știu cum e viața de cuplu și nu e… E frumoasă, dar nu e atât de frumoasă ca atunci când nu ai nicio relație”, a punctat Andra.

