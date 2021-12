Andra Volos este una dintre „fetele de oraș” care pun pe jar inimile multor masculi. A fost implicată în relații amoroase pe care nu le-a ascuns de ochii presei, însă, de ceva timp, preferă discreția. Atât de mult, încât unii nici nu mai știu în ce categorie să o încadreze. Cea a fetelor singure sau implicate într-o relație?! În acest context, dar și în urma unei postări care a dat o doză și mai mare de mister, șatena a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre situația ei sentimentală.

O fotografie încărcată pe Instastory avea să stârnească interesul fanilor! Un pahar de vin alb, în prim-plan, iar în plan secund un bărbat brunet, așa arată fotografia prin care Andra Volos a dat de înțeles că are iubit. Următoarea întrebare ce a apărut pe buzele tuturor a fost cine este bărbatul misterios. Căutările s-au intensificat, însă rezultatul nu a fost cel așteptat.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andra Volos avea să deslușească misterul! Cine este bărbatul, dar și de ce ar fi apărut alături de el, sunt întrebările la care șatena a oferit răspunsurile mult-dorite.

Are sau nu Andra Volos iubit?

„Nu am iubit! Sunt singură și așa o să fiu pentru următorii 5-10 ani!”, începe Andra Volos să ne mărturisească. Șatena avea să dezvăluie și ce se ascunde în spatele fotografiei cu pricina: „Este o poză pe care am găsit-o pe un cont de Instagram. Mi-a plăcut și am postat-o!”, a mai adăugat șatena.

Mai mult decât atât, Andra avea să ne spună că, deocamdată, nu are nevoie de niciun iubit: „Sunt bine așa cum sunt! Am familia, prietenii alături, când voi fi cu cineva, o să vă anunț!”

