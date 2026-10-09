Andra Volos, mesaj dur pentru cei care comentează relația ei cu Robert Lele: „Suferiți că noi rămânem așa”

Andra Volos, mesaj dur pentru cei care comentează relația ei cu Robert Lele: „Suferiți că noi rămânem așa”
Andra Volos și Lele/foto: social media
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Andra Volos a ajuns din nou în atenția internauților, după ce a primit un comentariu neașteptat în mediul online, referitor la relația cu soțul său, Robert Lele. Deși cei doi și-au oficializat recent căsătoria religioasă, după patru ani petrecuți împreună, există persoane care pun sub semnul întrebării fidelitatea manelistului și viitorul mariajului lor. Influencerița nu a rămas indiferentă la mesajele primite și a ales să reacționeze public.

Căsnicia celor doi pare să fie urmărită îndeaproape de comunitatea lor din mediul online, iar fiecare apariție sau postare ajunge să genereze noi discuții. De această dată, atenția s-a îndreptat asupra unui comentariu în care Andrei Volos i s-a sugerat că una dintre melodiile interpretate de Robert Lele ar putea fi dedicată și altor femei din viața artistului, nu doar soției sale.

Andra Volos, mesaj dur pentru cei care comentează relația ei cu Robert Lele

În loc să trateze mesajul ca pe un motiv de îngrijorare, influencerița a ales să răspundă într-o manieră ironică. Din reacția sa reiese că nu consideră astfel de comentarii suficiente pentru a-i pune la îndoială relația cu partenerul său. Mai mult, aceasta a lăsat să se înțeleagă că anumite persoane ar urmări cu interes apariția unor probleme în căsnicia lor și ar aștepta cu nerăbdare un eventual divorț.

Andra Volos a evidențiat faptul că, în mediul online, există persoane care par mai interesate de eventualele conflicte dintre cei doi decât de momentele frumoase pe care aceștia le împărtășesc.

Influencerița a făcut referire inclusiv la speculațiile privind un posibil divorț, observând că unii utilizatori par să aștepte ca mariajul lor să ajungă la final. Răspunsul său a avut o notă sarcastică, sugerând că, dacă despărțirea lor ar aduce cuiva vreun beneficiu, ar putea să le ofere internauților exact subiectul pe care îl așteaptă.

„Că pentru mine sau pentru celelalte, important este să fie armonie, dragoste, mai ales că se apropie Crăciunul, fiți mai buni (…) Noi asta vrem să vedem: iubire, fericire, dragoste. Sunteți foarte dușmănoși, am văzut multe comentarii cum că vă doriți să vedeți «Divorțul anului» titlu, dar dacă am ști noi că vă asigură porcul de Crăciun sau că vă umple frigiderele, am face și asta, am posta și asta pentru voi, să vă facem un bine, că noi știm să facem doar bine. Din păcate, suferiți că noi rămânem așa. Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă”, a spus Andra Volos.

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