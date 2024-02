Andrada Voicu, polițista din Pașcani care a ieșit din sistem, a făcut dezvăluiri tulburătoare, după viralizarea piesei Macarena

Andrada Voicu, fosta polițistă din Pașcani care a ales să părăsească sistemul la 5 ani după ce a suferit un accident, a făcut noi dezvăluiri tulburătoare. A adus în prim-plan o situație care se întâmpla încă de la începutul anilor 2000. Și-a amintit-o, după ce a ascultat piesa „Macarena” a Erikăi Isac, care a ajuns pe locul 1 în Trending. Vezi detaliile mai jos, în articol.

Pe rețelele de socializare, fosta polițistă Andrada Voicu a povestit o situație șocantă care a avut loc la începutul anilor 2000. O minoră de 15 ani din Pașcani a trăit momente tulburătoare. A fost luată de pe stradă, după ce a ieșit de la școală. A fost băgată într-o mașină, cu forța, a fost siluită și ținută captivă într-o locuință. Bărbatul a fost condamnat la închisoare abia dupa 19 ani.

„«E la f***t, nu vă faceți griji. Se întoarce ea.»

Ce bine că am plecat din poliție! Mi-a venit în minte o chestie dureroasă despre care nu am vorbit până acum.

De ce dureroasă? Fiindcă s-a întâmplat sub ochii mei de copil, acum mai bine de două decenii.

Prin 2000, copilă de 15 ani, apropiată mie, a fost luată de pe stradă și băgată cu forța într-o mașină când a ieșit de la școală. A fost violată și ținută cu forța intr-un apartament de către un psihopat. Păcat că pe-atunci nu era tehnologie, că poate locația live ar fi salvat-o de la o traumă care o va bântui pentru tot restul vieții.

Maică-sa ajunsese să umble din ușă în ușă cu cuțitul în buzunar, fiindcă poliția dormea. Și a reușit să facă o treabă demnă de un polițist: a ajuns la uşa nevestei ăluia și i-a zis că dacă nu îi ajunge copila acasă până seara, se întoarce și face o istorie.

După ce a fost «eliberată» de acolo, s-a dus la poliție.

«Ți-a plăcut p**a, ia si scrie! Dar nu ce vrei tu. Ce zicem noi!». A fost audiată. Dar nu în prezența unui părinte, așa cum ar fi fost normal în cazul unui copil de 15 ani care a trecut printr-un viol. Mă-sa a fost lăsată pe hol. Fiindcă nu-și cunoștea drepturile. «Nu te-a violat nimeni, n-auzi? Scrie acolo!».

Și uite-așa, fiindcă realitatea a fost ținută sub preș, dosarul a fost clasat. Sandilăul din Paşcani a continuat să violeze, să distrugă vieți, să sechestreze, să facă trafic cu minori. Şi abia în 2019 a fost condamnat la 15 ani cu executare pentru: pornografie infantilă, viol, lipsire de libertate și trafic de minori. Din 2000 și până în 2019 câte fete or mai fi trecut prin asta? Numai ele știu. Câte mame or fi luat-o razna? Dumnezeu știe. Ofticaților şi misoginilor (cei care sunteți tătici de fete şi nu numai): nu vă mai c****i pe voi. Că habar n-aveți cum e să fii femeie”, se arată în postarea fostei polițiste.