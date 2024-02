Cine este Erika Isac, cântăreața care cântă piesa Macarena. A ajuns locul 1 în trending pe You Tube

Erika Isac este considerată figura emblematică din trapul feminin românesc. Într-un timp destul de scurt, melodia ”Macarena” a ajuns în trending pe You Tube, cu aproape 2 milioane de vizualizări, însă puțini sunt cei care cunosc povestea din spatele tinerei de 24 de ani, dar și că a făcut parte din echipa lui Ștefan Bănică Jr. la X Factor.

După lansarea piesei ”Macarena”, o reinterpretare românească a celebrului hit din ani `90, Erika Isac a reușit să stârnească un val de reacții controversate în mediul online. Artista a pus pe foaie cele mai intense gânduri și le-a transformat în versuri. În piesă, tânăra vorbește despre abuzurile și violența împotriva femeilor: ”Am scris piesa asta ca să fie mai mult înțeleasă decât ascultată, love u all, my ladies”, a scris Erika Isac, pe rețelele de socializare. La 5 zile de la lansarea piesei pe You Tube, remake-ul Macarena a adunat peste 1,7 milioane de vizualizări.

Citește și: O RECUNOȘTI PE ARTISTA DIN ROMÂNIA CARE A MURIT PLÂNGÂND? S-A STINS DIN VIAȚĂ LA DOAR 45 DE ANI ȘI A PROVOCAT MULTĂ DURERE PRIN DISPARIȚIA SA

Cine este Erika Isac, artista care cântă piesa ”Macarena” – locul 1 în trending pe You Tube

Melodia Erikai Isca se află în trending pe You Tube. Piesa ”Macarena” s-a viralizat rapid, însă puțini sunt cei care știu că prima sa interacțiune în fața camerelor de filmat a fost pe scena de la X Factor, unde a făcut parte din echipa lui Ștefan Bănică Jr. și a ajuns până în semifinala competiției.

Originară din Constanța, Erika Isac a avut o relație până de curând cu artistul Adi Istrate – interpretul piesei ”Totul meu”. Cei doi s-au cunoscut în culisele competiției muzicale One True Singer, iar, ulterior, au format un cuplu timp de mai bine de 3 ani. În urmă cu ceva timp, cântăreața declara că pasiunea pentru muzică a fost cea care i-a unit, iar povestea lor de dragoste a luat naștere destul de repede și cât se poate de natural. De curând, Adi Istrate a fost cel care a confirmat despărțirea, fără a oferi prea multe detalii despre motivele separării.

„O grămadă de speculații, cum că din cauza piesei pe care a scos-o, din cauza lui MGL, din cauza că am bătut-o eu, am văzut niște chestii…nu îmi vine să cred ce a putut să debiteze lumea. Nu s-a întâmplat nimic din chestiile acestea. Nu s-a bătut nimeni cu nimeni, nu a înșelat nimeni pe nimeni. Respectați-ne intimitatea, ascultați-ne muzica în continuare, nu trebuie să facem din acest lucru un scandal. Nu e vorba de nimic mai mult decât o simplă despărțire”, a spus Adi Istrate, pe TikTok.

Citește și: STARUL ECHIPEI DIN SUPERLIGĂ PRINS BĂUT LA VOLAN PRIMEȘTE ”FATALA” DE LA… ERIKA! I-A DESCHIS PROCES DE PATERNITATE!