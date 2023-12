Trecut pe linie moartă de Sepsi după ce a fost prins în stare de ebrietate la volan, Francisco Santos Junior (31 de ani) s-a mai trezit cu o problemă pe cap. Este “erou” principal în rândul unei spețe în materie de paternitate, la Judecătoria Mediaș. O femeie îl cheamă în sala de judecată pe starul echipei din SuperLiga, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Francisco Santos Junior nu are deloc liniște pe final de an. Anunțat că trebuie să accepte rezilierea pe cale amiabilă a contractului cu Sepsi, fotbalistul a mai primit o lovitură. Este implicat într-un mega-proces, unde are calitatea de pârât. Cea care l-a reclamat este Erika Moga, o tânără care a înregistrat un dosar care are ca obiect “stabilire parternitate”.

Francisco Santos Junior, dat în judecată pentru stabilirea paternității

Pe scurt, femeia vrea să arate în justiție că Francisco Santos Junior este adevăratul tatăl al copilului ei. Este vorba de un proces de minori și familie, iar acțiunea ar putea fi de durată. Pe 14 februarie 2024 a stabilit Judecătoria Mediaș un prim termen, potrivit informațiilor CANCAN.RO, când ar trebui să se prezinte părțile implicate, dar mai ales Erika Moga, care a intentat procesul, pentru a susține acțiunea.

În ultimă instață, urmează testul ADN

În cadrul procesului de stabilire a paternității, instanța poate să admită sau să respingă acțiunea. Pe parcurs, vor fi depuse la dosar documente și mărturii care trebuie să stabilească în mod cert că Francisco Santos Junior a avut în perioada concepției legături intime cu mama.

Ulterior, dacă este cazul, pentru departajare, pârâtul și reclamanta vor fi trimiși la INML pentru efectuarea testului ADN în vederea stabilirii cu exactitate a paternității.

“Sper să accepte reziliera contractului”

Altfel, Sepsi Sf. Gheorghe, prin vocea patronului Laszlo Dioszegi, a anunțat că va renunța la Francisco Santos Junior, din cauza problemelor disciplinare. Prins în stare de ebritate la volan, mijlocașul din Guineea-Bissau, adus de la Gaz Metan Mediaș în vara anului trecut, a fost somat să accepte rezilierea pe cale amiabilă a contractului.

“Vreau să vă comunic un lucru foarte important, legat de un jucător de al nostru. Tocmai am primit dovada de la Poliție, iar lucrurile sunt clare. Junior a fost prins conducând băut la volan. Din acest moment vă spun că noi nu dorim să mai continuăm contractul cu acest jucător. Noi cei de la Sepsi nu toleram așa ceva.

Iar acum, după ce am primit și dovada clară de la Politie dorim să reziliem contractul cu Junior. Sper să înțeleagă și să accepte rezilierea pe cale amiabilă a contractului cu noi. Oricum, el nu e trecut de noi pe lista celor care vor merge în cantonament în Antalya. Dacă nu înțelege să rezilieze pe cale amiabilă, tot vom găsi o soluție de rupere a contractului cu el.

A fost prins conducând la volan după ora 1 noaptea. Vă repet: nu acceptam așa ceva la Sepsi, iar noi vrem să reziliem contractul cu acest fotbalist”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit PROSPORT.RO.

