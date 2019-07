Andreea Antonescu a dat cărțile pe față. Divorțează sau nu de soțul ei, Traian Spak?

În ultima vreme s-a discutat foarte mult despre un posibil divorț între Andreea Antonescu și Traian Spak, cel cu care are o relație de 14 ani și opt de căsătorie. Aproape de fiecare dată, artista a negat toate speculațiile privind despărțirea de tatăl fetiței, însă acum a decis să dea cărțile pe față. Divorțează sau nu Andreea Antonescu?

Jumătatea trupei Andre recunoaște că în căsnicia ei sunt ceva probleme, însă nu au apărut din motive legate de nepotrivire de caracter sau dispariția sentimentelor. ”De patru ani tot divorțez… Traian este un om pe care îl respect foarte tare, la care țin foarte mult și suntem conștienți că faptul că avem un copil împreună, suntem conștienți că ea este universul nostru, știm că trebuie să luptăm pentru ea, indiferent ce ne aduce viața.

În momentul de față am ales muzica, cu tot ceea ce implică asta. Pe Traian nu l-a deranjat, ce am apreciat la ea tot timpul a fost faptul că și-a dorit să pun muzica pe primul plan. El s-ar fi dat la o parte dacă ar fi considerat că relația noastră ar fi un impediment în cariera mea… Traian e un om foarte bun… E un om care, atât cât a putut, a fost lângă mine. Noi (Andreea Antonescu și Traian Spak, n. red.) ne înțelegem în continuare foarte bine, suntem oameni civilizați, suntem oameni maturi…“, a declarat Andreea Antonescu pentru Wowbiz.ro.

Cea mai bine plătită vedetă Playboy

Cel mai controversat episod al vieții Andreei Antonescu a fost acela când a fost convinsă să pozeze goală în revista Playboy.

“Sunt asumată! Îmi asum până și acel episod. Negocierile au început cu tata. Îmi amintesc că se bătuse palma pentru o anumită sumă de bani cu care nu eram de acord, dar condiția fusese să nu apar complet în costumul Evei, doar în partea care era cel mai cerută de public, bineînțeles, nu ochii… dar, nu a fost să fie atunci.

Practic, pozatul meu în Playboy a fost o întâmplare. Pe vremea aceea eram prietenă foarte bună cu Capatos, care se mutase la revista Playboy. Și mi-a zis hai mă Antoneasco, dă și tu o sumă, oricât ar fi, să mă duc să le spun. Și am zis OK, dacă cea mai bine plătită a fost Loredana, care e Loredana… am zis ce ar fi să cer eu o sumă mai mare ca să fiu sigură că nu pozez. Atât eu, cât și fostul meu prieten. N-am negociat absolut nimic, noi am aruncat suma asta de bani”, a mărturisit vedeta, în umă cu ceva timp.

Printre cele rele, ar putea fi și onorariul record primit de la Playboy pe care l-a investit în afacerea iubitului. 30 mii de dolari a primit pentru controversatul pictorial, fiind și cel mai vândut număr al revistei: “Nu am mai avut ce să fac și am mers mai departe. Eu, la 1,57 m si 40 kg, am rămas cea mai bine plătită vedetă Playboy. Cu banii n-am făcut nimic, întotdeauna am fost genul de persoană care și-a dorit o familie. Am investit în ceea ce numeam eu pe atunci familie. Dar n-a fost să fie, asta e, cu toții avem eșecuri. Probabil că m-au ajuns blestemele fratelui meu“.