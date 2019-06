Au fost aproape să ajungă în fața altarului, dar totul s-a întors cu 180 de grade. Povestea de dragoste dintre miliardarul Nicolae Sota și logodnica lui, Adela Chirică, s-a terminat surprinzător. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) S-a ajuns, într-un final, la judecată. Ea, fost fotomodel de succes, cu un copil bolnav de epilepsie, a făcut plângere în legătură cu pensia alimentară de care tatăl ar fi uitat. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are detaliile procesului, în exclusivitate.

Davis are acum 12 ani, iar o boală nemiloasă îi chinuie copilăria. Suferă de epilepsie de la doi ani! Este fiul unui om de afaceri, Nicolae Sota, și al fostului model Adela Chirică. Doar că iubirea celor doi s-a frânt după opt ani de relație. Mai mult, au ajuns în instanță. (CITEȘTE ȘI: VLOGGERUL SELLY S-A DESPĂRȚIT DE IUBITĂ! ”PUȘTIUL-FENOMEN” ABI TALENT ÎȘI REVENDICĂ ”DIVORȚUL”)

Așteaptă primul termen al procesului

Adela a depus cererea la Judecătoria Sectorului 1, pe numele lui Davis. Apropiații ei spun că omul de afaceri nu ar mai fi contribuit la creșterea copilului, iar fosta lui logodnică nu ar fi dus-o deloc bine financiar în această perioadă, cu atât mai mult cu cât băiatul are nevoie de tratament. Așa că, văzând că omul de afaceri cu care s-a iubit ani la rând și care i l-a dăruit pe David nu mișcă un deget, ar fi decis să-l oblige! Și, cum altfel, decât pe cale judecătorească…

Primul pas l-a făcut la începutul acestei luni, când a depus la Secția a 2-a Civilă o plângere, în materie de minori și familie, pentru pensie alimentară. Nicolas Constantin Davis Sota este trecut în plângerea formulată la Judecătoria Sectorului 1, iar mama lui așteaptă acum să fie anunțat primul termen al procesului. Asta, dacă nu cumva tatăl miliardar va îndrepta cât de repede situația delicată.

Adela Chirică, acuzații uluitoare la adresa lui Sota

Adela avea să vorbească, după mulți ani de la despărțire, despre cel care i-a fost logodnic. A făcut-o la ”Acces Direct”. Ea a povestit că fiul ei, Davis, are o formă de epilepsie gravă genetică, sindromul Dravet. Boala i-a fost descoperită când el avea doi ani. La vârsta de cinci ani, copilul a intrat în comă. Modelul a susținut că Nicolae Sota i-a cerut să îi dea actele de handicap al copilului, pentru a nu plăti impozite pentru mașină și casă. „I-am dat actele de handicap pentru mașină, însă am refuzat să colaborez cu el când mi-a cerut să fac acte false, să declar că e la el copilul, ca să nu plătească impozit la casă”, a spus Adela Chirică.

Fostul model a susținut că tatăl fiului ei nu a mai contribuit financiar, astfel că a fost nevoită să plătească ultima chirie din donații. Sota le asigura celor doi chiria, 500 de euro, și școala băiatului – în total, aproximativ 45.000 de lei.

S-au logodit, urma nunta, dar…

În 2011, miliardarul Nicolae Sota se căsătorea cu Natalia Barbu, iar fosta lui iubită, manechinul Adela Chirică, nu l-a menajat. Femeia a făcut, atunci, dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu omul de afaceri, care i-a și dăruit un băiețel, Davis. Adela, care, zilele trecute, a apelat la instanță pentru ca Sota să plătească pensia alimentară de care ar fi uitat, a detonat bomba în ziarul ”Național”.

„Nu am putut să concep să intru în biserică și să mă căsătoresc în fața Lui Dumnezeu cu un bărbat care, în timpul crizelor de gelozie, m-a amenințat că o să îmi ia copilul și, mai mult, cu un bărbat pe care nu-l mai iubeam. A venit după mine la Cancun și mi-a dat inelul de logodnă. Atunci am și stabilit data nunții, pe 11 iunie în Constanța, pentru că eu sunt de acolo. Când lucrurile s-au rupt între noi, mi-a spus sec: o să mă răzbun și o să mă însor cu Natalia, că și ea are nevoie de buletin de București”, spunea la acea vreme femeia care a avut o relație de opt ani cu Sota. (NU RATA: DIVORȚUL NU MAI POATE FI EVITAT!)

„Am plecat de la el cu un copil și cu o pungă de medicamente. Davis este bolnav de epilepsie și viața mea asta a însemnat multă vreme: am stat prin spitale, i-am pus micuțului perfuzii în mâini sau mușcam din pereți atunci când acesta era la reanimare, în timp ce Toni era plecat în străinătate și nu era interesat de soarta copilului său”, mai afirma Adela Chirică.

