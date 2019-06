S-a iscat o mare furtună între cei mai iubiți puști din online-ul României! (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) După ce vloggerul Selly s-a despărțit de iubită, ”Puștiul fenomen” Abi Talent a revendicat ”divorțul”. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii ale disputei dintre cele două vedete. (CITEȘTE ȘI: CELEBRUL OM DE CASĂ AL LUI GIGI BECALI E ÎN PRAG DE ”DIVORȚ” CU SEXOASA)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații uluitoare despre cea mai recentă telenovelă din showbiz, care-i are în prim-plan pe doi dintre cei mai iubiți puști din online-ul românesc, Selly, tânărul care a pus bazele proiectului 5GANG, și “fenomenul” Abi Talent. (Cel mai bine platit job din București)

Scandalul dintre cei doi puști, care au strâns milioane de vizualizări pe Youtube, a început după ce, în urmă cu ceva timp, vloggerul Selly s-a despărțit de iubita lui, Magda. Imediat după ce Selly a pus capăt relației, pe motiv că iubita sa ar fi început să-l urmărească pe Abi Talent pe Instagram, ”Puștiul-fenomen” a revendicat ”divorțul” într-un mod inedit.

Cel care a înnebunit o țară întreagă cu piesa ”Papuci Gucci” a ținut să se fălească în mediul virtual cu o piesă ale cărei versuri i-ar fi dedicate ”rivalului” său Selly. ”Zd@#&nța ta e a mea…”, a transmis Abi Talent prin intermediul unei piese care a strâns peste șase milioane de vizualizări pe Youtube.

Și-a refăcut viața sentimentală

Din câte se pare, Andrei Șelaru, așa cum estre trecut Selly în buletin, a trecut destul de repede peste acest episod. La scurt timp după ”divorțul” de Magda, tânărul și-a găsit liniștea sufletească alături de o simpatică puștoaică, Smaranda Știrbu, care pare să fie o nouă stea a online-ului de la noi din țară. (NU RATA, AICI: ”REGINA INSTAGRAMULUI” DIN ROMÂNIA A RĂMAS ÎNSĂRCINATĂ CU FOSTUL SOȚ MILIONAR AL CRISTINEI SPĂTAR!)

Selly, cel mai urmărit vlogger din România

Pentru cine nu știe, trupa 5GANG reprezintă un proiect de mare succes al unor vloggeri români. Piesele lor sunt știute de milioane de tineri, iar cel care a dat startul acestei idei este nimeni altul decât Selly (Andrei Șelaru), cel mai urmărit vlogger din România. Acesta i-a adus alături pe Diana Condurache, Gami, Pain și Exploit, iar împreună au scos câteva piese care au generat milioane de vizualizări pe Youtube.

Cu toate că au scos câteva melodii, aceștia au recunoscut de nenumărate ori că proiectul este pentru distracție și pentru a aduce o dispoziție bună celor ce ascultă, și că nu l-au înființat pentru a intra și pe piața muzicală sau pentru a face concurență vreunui artist, pentru că nu se consideră cântăreți! (NU RATA, AICI: ROXANA NEMEȘ A RUPT-O CU MILIONARUL, IAR PE IUBI L-AM FILMAT DEJA LA PLAJĂ CU ”NOUA”!)

Cum a făcut senzație Abi Talent

Abi “Regele României” și-a făcut talentul cu brigada lui la “Km 0 al aroganțelor”, în urmă cu câteva luni. Amicii lui au rămas uimiți și, probabil, îl respectă și mai mult după ultima reprezentație. (DETALII AICI)

”Abi Talent” a înnebunit țara cu ”Papuci Gucci”, piesă care a făcut senzație pe Youtube. A ajuns, într-un timp relativ scurt, cunoscut aproape peste tot! În plus, provine dintr-o familie înstărită, iar banii nu au fost pentru el o problemă. I-au oferit confortul și prestanța la care mulți tineri de vârsta lui doar visează. “Regele României” este un tânăr care are, din toate punctele de vedere, viitorul asigurat.

Abi Talent a făcut furori pe Youtube!

Puștiul-minune a rupt în două vizualizările de pe Youtube. A fost numărul 1 în trending timp de mai multe săptămâni și a ajuns la un record de accesări rapid.

„Acum câteva luni a ieșit pe piața muzicală melodia «Papuci Gucci», melodie care m-a pus pe primul loc în trending, acolo unde am și rămas mult timp. Mă ascultă fel și fel de oameni, puști de generală, de liceu și golani. Îmi place asta. Talentul meu nu se referă doar la talentul muzical, eu când zic talent, zic haz, finețe, caracter. De acolo vine numele meu, «Abi talent». Am văzut cum toți youtuberii de la noi din țară au început să facă piese trap și am zis că trebuie să le arăt eu cum se face, să fiu un exemplu de urmat, «king abi»”, a povestit Abi.

El are și o fabuloasă poveste de viață. Tânărul a dezvăluit în detaliu cum a ajuns la cifrele spectaculoase pe care le are în spațiul online. Abi a susținut că este cea mai mare vedetă de la momentul actual și că a devenit o legendă. Alberto este numele lui real și a reușit să adune pe rețelele de socializare peste 300.000 de urmăritori și tot atâtea like-uri la postările de zi cu zi. (NU RATA, AICI: FOTOGRAFII NECENZURATE CU NOUL POSTERIOR AL PREZENTATOAREI TV)

„Eu sunt țigan. Cu astea 8 clase ale mele, am creier de 14 facultăți. Ei zic de mine: uite ce cântă, dar în timpul ăsta eu număr bani și ei mănâncă pateu. Sunt fenomen de câteva luni, de șase luni. Am văzut treaba asta cu trap-ul. Am zis: de ce să-i las pe ăstia să facă greșit, când pot să fac eu, să fie bine. Am zis «abi talent» pentru că în România prinde «abi talent», prinde talent, finețe, de-astea, manele.

Și maneaua este trap, numai că este turcească. Sunt țigan, știu ce e. Eu scriu versurile, nu ar mai fi natural dacă le-ar scrie altcineva. Mă cred… în momentul ăsta, sunt cea mai mare vedetă. Eu am cea mai mare atenție în momentul ăsta, sunt cel mai natural, nu mă prefac. Mai am trei frați, frații mei s-au obișnuit că sunt vedetă”, a spus tânărul artist.

