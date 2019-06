A vrut să aibă un posterior bombat ca al lui Kim Kardashian, iar rezultatul este spectaculos! (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Roxana Vașniuc a apelat la serviciile unui estetician cunoscut, apoi a urmat perioada post-operatorie, iar acum… prezentatoarea TV nu ezită să-și etaleze, cu mândrie, noua ”achiziție”. CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă fotografii necenzurate cu noul posterior al Roxanei Vașniuc.

După ce și-a făcut rinoplastie și și-a pus implanturi cu silicon pentru a avea un bust mai generos, Roxana Vașniuc și-a mai dorit un singur lucru: un posterior mai bombat. Așa că… după ce s-a consultat cu partenerul ei de viață, prezentatoarea TV și-a luat inima-n dinți și a trecut pragul unui cunoscut medic estetician pentru a-și îndeplini visul. (CITEȘTE ȘI: A SCOS-O LA VÂNZARE! CÂȚI BANI VREA ROXANA VAȘNIUC ÎN SCHIMBUL UNEI SUPERBE LIMUZINE GERMANE)

Perioada post-operatorie i-a dat ceva bătăi de cap Roxanei Vașniuc. Durerile nu au lipsit, iar vedeta a trebuit să stea doar pe burtă și să poarte o pereche de pantaloni speciali. De asemenea, la evenimentele la care a fost nevoită să participe, Roxana Vașniuc a preferat să stea aproape toată seara în picioare.

Roxana Vașniuc, mândră de noua ”achiziție”

Acum însă, după perioada post-operatorie, Roxana Vașniuc se simte foarte bine. Prezentatoarea TV este mândră de noua ei ”achiziție”. Blondina poartă numai rochii mulate, pantaloni mulați și costume de baie menite să-i evidențieze nu doar bustul generos ci și… posteriorul, mărit cu aproximativ zece centimetri! (VEZI ȘI: ROXANA VAȘNIUC, NUMAI BUNĂ DE MĂRITAT! ARE TOATE CALITĂȚILE ”DE NEVASTĂ” AȘA CĂ… ÎȘI CAUTĂ NAȘI!)

Cu așa forme generoase, Roxana Vașniuc taie respirația tuturor bărbaților și… stârnește invidia femeilor!

Roxana Vașniuc, mămică pentru a doua oară?

După momentele dificile prin care au trecut, Roxana Vașniuc și tatăl fetiței sale au hotărât să mai dea o șansă poveștii lor de dragoste. Cei doi se înțeleg acum de minune și se gândesc cât se poate de serios să devină părinți pentru a doua oară. (VEZI ȘI: A TRECUT PESTE SCANDALUL CU TATĂL COPILULUI! ROXANA VAŞNIUC, FLIRT CU ŞAMPANIE LA O ”MASĂ DE ŞMECHERI” ÎN LOFT)

”Au fost mici neînţelegeri. Ca în orice familie, trebuie să avem şi sare şi piper. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am un iubit care îşi respectă familia şi iată că, chiar dacă am trecut prin momente grele, asta ne-a unit mai mult. Poate ajungem aşa şi în faţa lui Dumnezeu, să spunem un «Da» hotărât. Am greşit amândoi pentru că nu am ştiut să lăsăm de la noi. Fetiţa mea îşi doreşte un frăţior sau o surioară, ce ne-o da Dumnezeu. Important e să fie sănătos. Rose-Marie ne-a unit. Un copil te uneşte. E o binecuvântare pentru noi”, a declarat Roxana Vașniuc la “Răi Da Buni”, în urmă cu ceva timp.

