Roxana Vașniuc, numai bună de măritat! Are toate calitățile ”de nevastă” așa că… își caută nași!

Tradiția cerea ca în familia Roxanei Vașniuc, vedeta să se mărite prima, însă sora mai mică i-a luat-o înainte. Acum prezentatoarea Tv s-a hotărât să îi urmeze exemplul așa că…își caută nași! Roxana vașniuc se consideră numai bună de măritat, pentru că are…aptitudinile necesare!

Roxana a povestit detalii despre viitoarea ei nuntă în emisiunea lui Mihai Morar. Ea a explicat că nu a vrut să-și însușească prima experiența mariajului, deși părinții ei ar fi vrut ca ea să facă acest pas, și nu sora ei mai mică cu patru ani! Așa că vedeta se căsătorește cu iubitul ei, cu care are o fetiță.

Roxana Ciuhulescu s-a măritat astăzi cu Silviu Bulugioiu! Imagini în premieră de la cununia civilă

Mezina familiei i-a luat-o înainte

„Nu am avut parte să trec şi eu prin aşa ceva. Sora mea e mai mică cu patru ani, dar mi-a luat-o înainte. Am lăsat-o şi pe ea să vadă cum e o căsnicie. Eu nu sunt căsătorită cu acte, însă ştiu să calc şi să spăl. Până acum, la mine nu a fost să fie. Nu a plâns nimeni de supărare că nu m-am măritat eu. Eu m-am bucurat pentru sora mea. (…) Perioada în care am stat despărţită de iubitul meu m-a făcut să privesc viaţa cu alţi ochi. O să spunem şi mult aşteptatul „da”. Inelul a apărut într-un Ajun de Crăciun. Nu îmi port inelul, deoarece e mare. Ne căutăm naşi”, a povestit Roxana Vaşniuc.