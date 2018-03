Roxana Ciuhulescu se mărită astăzi, 17 martie! Vedeta nu a vrut ca această informație să fie mediatizată și a plănuit totul în secret. Cu toate acestea, cu câteva ore înainte de marele eveniment din viața ei, adevărul a ieșit la iveală. Ea va spune un „Da” hotărât bărbatului care i-a readus zâmbetul pe buze după divorț și pe care îl va face tătic. Roxana Ciuhulescu este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Cancan.ro, site-ul numărul 1 din România, a transmis live de la fericitul eveniment.

Update: Roxana Ciuhulescu și viitorul ei soț au ajuns la Primăria Sectorului 2 în jurul orei 12:15. Pentru marele eveniment, Roxana Ciuhulescu a ales să poarte o rochie-midi, combinație de alb-negru. Și-a coafat părul lejer, însă l-a accesorizat în stilul anilor ’20. La această ținută, Roxana a purtat balerini din lac, de culoare neagră. Pe umeri, vedeta și-a luat un bolero din blană neagră.

„Două săptămâni ne-am pregătit pentru cununie. Ne-am hotărât pe ultima sută de metrii. Sincer, eu nu mi-aș fi dorit să ne cununăm astăzi, dar Silviu și-a dorit ca băiețelul nostru să se nască într-o familie. Nunta am stabilit să o face în octombrie, în aceeași zi cu botezul. Sunt foarte fericită! Silviu când a aflat că sunt însărcinată a căzut îngenunchi și mi-a pupat mâinile. Mi-a spus că nu puteam să-i dau o viață mai frumoasă (…) Petrecerea va avea loc în Capitală. Totul va fi într-un cerc restrâns. Am invitat doar familia și prietenii apropiați”, a declarat vedeta.

„Suntem emoționați, mai ales că noi credeam că va fi un eveniment privat. Este o mare bucurie în viața noastră”, a spus Silviu Bulugioiu.

În urmă cu 8 luni, vedeta cu cele mai lungi picioare din România a divorțat de fostul soț, cu care are o fetiță pe nume Ana. La doar câteva luni după despărțire, Roxana a cunoscut un alt bărbat, alături de care a redescoperit fericirea. Este vorba despre președintele Clubului OFF-road București CORB44 Adeventure. Silviu Bulugioiu a reușit să o facă din nou fericită pe Roxana și să-i îndeplinească cea mai arzătoare dorință. Aceea de a avea al doilea copil.

După nuntă, urmează botezul!

Fosta prezentatoare de la PRO TV a anunțat luna trecută că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Ea a dezvăluit că acest an va veni cu o dublă bucurie în viața ei: nunta și botezul!

„2017 a fost pentru mine un an de agonie şi extaz. Prima jumătate de an era să dau în depresie….decesul bunicii, boala, divorţul, mutarea. Dacă cineva mi-ar fi zis că 2017 se va încheia fericit pentru mine, aş fi zis că bate câmpii! Să intru în 2018 cu iubire, armonie şi … logodită, ce puteam visa mai mult? Dar nu aduce anul ce aduce ceasul. Finalul anului m-a surprins îndrăgostită lulea şi – cel mai important! – iubită. …ahh, era să uit şi „umpic” gravidă! Da! – voi deveni mămică pentru a 2-a oară, iar fetiţa mea, Ana Cleopatra, va avea – în sfârşit – un frăţior. Mulţumesc din suflet medicilor pentru îngrijiri şi monitorizare. Deşi eram pregătiţi pentru orice tratament care ne-ar fi ajutat să concepem acest copil, iată că, surprinzător, acest lucru s-a întâmplat natural. Ani de zile mi-am dorit şi m-am chinuit să aduc pe lume un al 2-lea copil, însă întotdeauna Dumnezeu le potriveşte când şi cu cine trebuie, nu? Nimic nu este întâmplător! Cu toţii suntem extrem de fericiţi şi ne dorim ca acest copil să se nască sănătos. Aşa că acest an ne vom bucura de un dublu eveniment: căsătorie & botez. Doamne Ajută!” , a scris vedeta pe blogul personal.