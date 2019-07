Andreea Antonescu a rupt tăcerea despre cearta pe care a avut-o cu Andreea Bălan: “Noi nu am vorbit doi ani”

Andreea Bălan și Andreea Antonescu s-au reunit și formează din nou trupa Andre, care, în anii 2000, făcea furori și era una dintre cele mai apreciate și ascultate. Cele două au făcut o supriză plăcută fanilor și au scos deja prima piesă împreună, care, deja se bucură de un real succes.

Toată lumea știe că între cele două artiste nu a fost numai lapte și miere, la un moment dat s-au certat atât de tare, încât nu și-au vorbit o bună perioadă de timp. Andreea Antonescu a rupt tăcerea despre scandalurile pe care le-a avut cu a sa colegă și a mărturisit că au trecut peste toate supărările, iar acum au planuri mari împreună, cu trupa Andre.

”Ne-am certat ca.. între fete. Întotdeauna mi-a părut rău că nu sunt băiat pentru că voi, băieții, reușiți întotdeauna să vă managerizați altefel relațiile, să treceți peste supărări… Noi, ca fetele… pentru că nu putem fi excepția de la regulă. (…) Nu am vorbit cu ea… de fete ce suntem…A fost tot ceva legat de Andre, un alt mod de a ne prezenta și… Am cosiderat că nu ne-ar pune în valoare, iar de aici s-a iscat o neînțelegere, de aici orgoliile noastre… Am scos gheruțele…

Dar, Slavă Domnului… Iar lucrurile au mers în direcția bună, iar noi suntem, azi, împreună și vom merge împreună cât timp publicul o va vrea. (…) Eu și Andreea nu mai vorbisem de o perioadă lungă de timp, de doi ani, și odată cu incidentul prin care a trecut Andreea (problemele de la nașterea celei de-a doua fetițe, n. red.), imediat ce informația a ajuns la mine, am realizat ce înseamnă viața, că nu trebuie să fim aspri unii cu ceilalți…”, a povestit Andreea Antonescu pentru Wowbiz.ro.

“Noi, după 17 ani, în conti nuare ne completăm, suntem firi diferite, dar pe aceeași lungime de undă. Eu am nevoie, din când în când, de cineva lângă mine care să pună biciul, iar Andreea este o perfecționistă, lucru care îmi place și pe care îl admir la ea. Cert e că facem o echipă foarte bună și, de această dată nu mai avem scuze, totul ține doar de noi… Suntem conștiente că nu mai putem da vina pe altcineva, nu mai putem găsi scuze, este doar despre noi”, mai spunea jumătatea șatenă a trupei Andre.