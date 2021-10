Andreea Antonescu, confesiuni emoţionante despre tatăl său: „Cea mai grea perioadă a vieții mele…”

Andreea Antonescu a vorbit despre drama care i-a marcat existenţa. Moartea tatălui său a fost un moment extrem de greu pentru ea, ba chiar şi în prezent se emoţionează când povesteşte despre acest subiect.

Andreea Antonescu recunoaşte faptul că cel mai greu moment din viaţa sa a fost atunci când a murit tatăl ei, Gheorghe Antonescu. Acesta a încetat din viață în anul 2001, în urma unui stop cardio-respirator.

„Cea mai grea perioadă a vieții mele a fost perioada în care l-am pierdut pe tatăl meu, am fost efectiv devastată. Au urmat 4 ani de terapie”, a spus artista.

„Era dimineața probei de limba și literatura română de la bacalaureat. Am susținut examenul, am plecat spre Galați. M-am oprit la o benzinărie și am cumpărat 2 ursuleți identici de pluș. Pe unul l-am ținut la căpătâiul lui până s-a terminat înmormântarea și pe unul l-am ținut și am plâns în el. E singurul lucru care mi-a mai rămas”, a continuat Andreea.

Se pare că, la 20 de ani de la moartea celui care i-a dat viață, artista s-a decis să își facă un tatuaj în memoria acestuia.

„Mi-am dorit foarte tare să îmi tatuez numărul 57 pentru că este anul nașterii tatălui meu și totodată un număr care mă urmărește de mulți ani”, a spus Andreea Antonescu în emisiunea lui Cătălin Măruţă.

Întrebată ce i-ar spune tatălui său dacă ar mai avea ocazia, artista a răspuns cu ochii în lacrimi: „În primul rând, i-aș spune de Sienna… și i-aș spune ‘iartă-mă’…”

Andreea Antonescu, o mamă grijulie

Andreea Antonescu este o mamă grijulie. Vedeta a mărturisit că ar dori să își protejeze fiica de orice problemă sau dezamăgire, însă este conștientă că și aceste lucruri fac parte din procesul vieții și încearcă, pe câte este posibil, să îi dea fiicei sale mână liberă și să o lase să învețe din propriile greșeli.

„Îmi dau seama că viața e plină de surprize și nu întotdeauna din categoria celor plăcute. Vreau să treacă prin toate etapele vieții, dar n-aș vrea să sufere, cu toate că e un proces natural. Atât timp cât nu suferi, nu îți dai seama când ești fericit.

Mi-aș dori să o pot proteja din toate punctele de vedere, din păcate știu că e singurul lucru pe care nu-l pot face.”, a spus Andreea Antonescu.

