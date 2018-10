Andreea Antonescu, criticată pentru operațiile estetice pe care și le-a făcut. ”Sânii sunt un pic prea mari”

Chiar dacă este o mamică împlinită, Andreea Antonescu a decis să ”investească” și în aspectul ei fizic, trecând pragul chirurgilor esteticieni de mai multe ori. Se pare însă că nu toți apreciază rezultatul final, iar cântăreața este pusă la zid pentru ”mărimile” pe care le-a ales.

Apariţiile TV ale Andreei Antonescu sunt mai reduse decât cele ale fostei sale colege de trupă, Andreea Bălan. În ciuda faptului că nu este o prezenţă constantă a emisiunilir, ea nu a reuşit să evite comentariile făcute de Iulia Albu referitor la ţinutele sale mai puţin inspirate. Iată că, de această dată, alegerile Andreei au intrat sub lupa chirurgului estetician Adina Alberts.

Chirurgul a analizat pentru click.ro transformările prin care a trecut bruneta, de la implanturi mamare până la buze mărite.

„Este puţin forţat felul în care decide să se afişeze public, combină nişte nuanţe de păr care nu îi stau în mod obligatoriu bine. Sânii sunt un pic prea mari, poate că buzele sunt, iarăşi, exagerat lucrate. Andreea ar trebui să acorde mai multă atenţie alegerilor pe care le face. Poate uneori este influenţată de diverşi specialişti, dar cred că opinia ei este primordială. Revenind la intervenţiile chirurgicale,Andreea nu are multe intervenţii şi nici nu are nevoie. Doar buzele sunt lucrate şi are nişte implanturi mamare. Doar pentru că îţi pui implanturi mamare nu înseamnă că trebuie să ai un decolteu până la buric. Ai făcut o investiţie, dar nu trebuie să o vadă toată lumea! Să fim mai temperate, bărbaţii pot să ghicească ce există pe sub îmbrăcăminte, nu trebuie să arătăm chiar tot„, au fost comentariile făcute de căte Adina Alberts.