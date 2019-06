Andreea Antonescu, dezvăluiri despre cea mai neagră perioadă a vieții! 4 ani de terapie!

Andreea Antonescu a povestit cum a reușit să treacă peste cea mai grea perioadă din viața ei cu ajutorul psihologului. Decesul părintelui ei a fost o lovitură cruntă pentru ea.

„Mă mândresc cu o întreagă bibliotecă pe care mi-am creat-o singură, în general sunt cărți de autoeducare. În momentul în care am fost pusă într-o anumită situație în viața mea, pe care am considerat că nu o pot depăși de una singură, e un subiect foarte greu pentru mine, am încercat să cer ajutorul persoanelor de specialitate care mi-au înmânat aceste cărți, cărți care pe mine m-au ajutat ca om, să plec de undeva de jos și să ajung undeva sus, și aici mă refer pur și simplu la sufletul meu, la nimic altceva. Am fost la o terapeută. Era anul 2001, după decesul tatălui meu. Consilierea a durat 4 ani”, a declarat Andreea Antonescu, pentru libertatea.ro.

„Am învățat să pot să mă detașez de probleme, am învățat să pun preț pe lucrurile importante, am învățat să apreciez oamenii din jurul meu, am învățat să le arăt în fiecare secundă ce reprezintă pentru mine și cred că mă descurc. Dar dacă aș simți încă o dată că aș avea nevoie de ajutor, da, fără rușine , pentru că la urma urmei, fiecare e profi în domeniul lui”, a adăugat ea.

Ce a făcut Andreea Antonescu pentru fiica ei

Andreea Antonescu și Traian Spak au avut relație la distanță și, în cele din urmă, au ajuns la divorț, după opt ani de la căsătorie. Imediat după anunț, artista i-a organizat fiicei sale, Sienna, o superbă petrecere cu ocazia zilei de naștere.

Artista i-a dăruit micuței și o carte, întitulată “Gânduri pentru fiica mea! Andreea și Sienna”, ce conține multe mesaje de iubire și poze cu cele două din diferite momente ale vieții lor. Sienna a lăcrimat de fericire la primirea cadoului, mai ales când a citit mesajele din carte.

“Sienna a plâns când a început să citească cartea. Cred că a fost singurul cadou care a impresionat-o atât de tare!”, a declarat Andreea Antonescu pentru wowbiz.ro.

De precizat că Sienna a ajută de minune pe Andreea Antonescu să treacă peste divorțul de Traian Spak. ”Tu ești partea perfectă a vieții mele! (…) Îți mulțumesc @sienna_spak pentru că-mi faci viața perfectă!”, este mesajul pe care artista l-a postat pe conturile ei de socializare.