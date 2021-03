Andreea Antonescu, luată în colimator de Zanni, după ce Faimoșii au pierdut meciul de imunitate la Survivor România

Zanni, Sebastian Chitoșcă și Culiță Sterp o învinovățesc pe Andreea Antonescu pentru înfrângerea echipei roșii. Vedeta a intrat pe traseu de trei ori, dar nu a reușit să aducă niciun punct echipei sale.

După prestația Andreei, Zanni a declarat nervos că vedeta trage în jos echipa. Mai mult, concurentul a precizat că primul meci de imunitate a fost câștigat de sălbatici pentru că Andreea Antonescu nu a putut juca din motive medicale. „Am reușit să dăm verigile slabe afară din competiție, oamenii care chiar ne țineau în loc. Aveam câteva persoane care erau ancore și nu ne pornea barca. Pierdem în continuare și o să pierdem pentru că o avem pe Andreea la noi în echipă. Când nu jucat în primul meci pentru imunitate am câștigat. Survivor nu e doar despre sport, dar în primul rând este despre sport, atunci mâncăm. Tensiunea trebuie să fie între Războinici și Faimoși, dar pentru că pierdem știm de ce tensiunea e la noi în echipă. Șansele erau de 50% dacă ea nu juca. Suntem conștienți că noi avem o piedică, urmează brunch, masaj și vrem și noi. Vrem și noi la o comunicare și de-aia punem în balanță, vrem să câștigăm imunitatea pentru toți sau e doar pentru câțiva din echipa asta? Mă ususca să știu că pierdem cele mai importante jocuri", a spus Zanni, la consiliul de nominalizare. Reacția Andreei Antonescu

Andreea Antonescu susține că și-a asumat încă de la început că nu este genul de femeie sportivă și că participă la Survivor România datorită notorietății sale. Cântăreața spune că problemele medicale pe care le-a avut dintotdeauna nu i-au permis să facă sport la un nivel ridicat.

„Mi-am asumat din start lucrul aceasta, nu am venit în acest reality show bazându-mă pe partea sportivă. Am o notorietate în țară, de-asta am ajuns la Faimoși, nu bazată pe partea sportivă. Publicul mă știe de 20 de ani, am demonstrat ce aveam de demonstrat.

Pe partea sportivă, din cauza unor probleme medicale, nu a fost niciodată dezvoltată la mine. Provocările pe care le trăiesc aici sunt niște episoade pe care nu le-am mai trăit. Nu partea sportivă m-a determinat să accept această participare la Survivor”, a spus Andreea Antonescu.

