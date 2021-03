Zanni, impresionat de una dintre Faimoase! A dat cărțile pe față și a recunoscut tot. „E în mintea mea mereu”

Zanni, Faimosul de la „Survivor România”, a dat cărțile pe față și a recunoscut că una dintre colegele sale din cadrul emisiunii i-a ajuns la suflet. Acesta a mărturisit că a fost impresionat de Ana Porgras, cea care îl înțelege mereu.

Deși s-a vorbit despre o posibilă relație între cei doi, Zanni a negat totul și declarat că nu se întâmplă nimic în acest sens. Însă la ultimul joc, Ana și Zanni au făcut echipă, iar chimia dintre cei ei și-a spus cuvântul și l-a făcut pe Faimos să recunoască totul. (CITEȘTE ȘI: DEȘI A SPUS CĂ ÎI VA FACE ZILE FRIPTE DUPĂ CE L-A PROPUS PENTRU ELIMINARE, ZANNI NU MAI VREA SĂ SE RĂZBOIASCĂ CU ELENA MARIN)

Cei doi au format o echipă fantastică la jocul de ghicit cuvinte. Zanni a desenat, iar Ana a ghicit într-un minut și jumătate cinci cuvinte, uneori chiar înainte ca acesta să termine desenul. Rezultatul fantastic l-a făcut pe Zanni să recunoască chimia dintre ei.

„Nu mă așteptam, am subestimat-o pe Ana, în urma unor momente din camp și de la traseu. Dar acum mi-a demonstrat că e în mintea mea mereu. Pe lângă sufletul meu, e în mintea mea. Nu am desenat eu mai mult decât a înțeles ea, a înțeles ea mai mult decât am desenat eu”, a declarat Zanni la Survivor România.

„Nu mă pot rezuma doar la o iubită”

Legătura dintre cei doi a devenit vizibilă de ceva timp și pentru restul concurenților. Jador a dat de înțeles că aceștia formează un cuplu, însă Zanni s-a grăbit să dezmintă informația, să nege totul și să clarifice situația. (VEZI ȘI: ZANNI, MĂRTURII DESPRE TRAUMELE SUFERITE ÎN ORFELINATE)

„Ana e deranjată de ce spune Jador, dar astea sunt copilării. Ăla zice special ce zice, de mine știe că nu răspund, dar Ana răspunde. El are nevoie de o reacție. Dacă eram toți smart și nu-i dădeam apă la moară, nu știu ce glume putea să facă. Ana nu e iubita mea, nu va fi niciodată. Nu am avut niciodată o iubită . Viața mea e o aventură, nu mă pot rezuma doar la o iubită”, a explicat Zanni.