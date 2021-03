Zanni, mărturii despre traumele suferite în orfelinate: “Eram ca un animal, miroseam tot ce primeam. A fost teribil”. Motivul pentru care nu și-a cunoscut părinții

În vârstă de 22 de ani, Zanni are o poveste de viață impresionantă care ar putea să fie o lecție pentru mulți dintre tinerii zilelor noastre. Artistul a rememorat într-un interviu copleșitor câteva dintre traumele suferite în orfelinatele în care a crescut. În timpul declarațiilor, cântărețul a dezvăluit și motivul pentru care nu și-a cunoscut părinții.

Zanni, despre traumele suferite la orfelinat: “Nu am știut ce înseamnă zi de naștere”

Hubert Edmond Zannidache, așa cum se numește în buletin artistul, s-a rugat de multe ori să ajungă într-un loc care să-i ofere liniște și siguranță. Și, totodată, să uite de absența speranței, a dragostei și umilințele pe care le-a îndurat atât în copilărie, dar și în adolescență.

Viața lui s-a schimbat enorm în ziua în care a fost luat de la orfelinat și adoptat de Asociaţia SOS Satele Copiilor. La un moment dat, el a postat un clip pe care l-a văzut și Alex Velea, iar acesta i-a scris și i-a spus că își dorește să-l cunoască; ulterior, Zanni a avut ocazia să cânte în studioul iubitului Antoniei.

“Celebritatea a venit atât de neașteptat. Nu mă așteptam să vină prin muzică. Îmi doresc să mă înțeleagă cât mai multă lume, asta mă face fericit. Oamenii mă fac puternic, mă încarcă cu energie, sunt viața mea. Omul, fără alți oameni lângă el, este zero. Eu, fără sprijinul celorlalți oameni, n-aș mai simți nimic.

Vreau să mă dăruiesc oamenilor, să le transmit ceva. Și calea pe care am găsit-o, ca să reușesc să fac asta, este muzica. Am știut din copilărie că sunt făcut pentru scenă. Îmi plăcea, încă de mic, să fiu în centrul atenției, să fiu eu cel care spunea cea mai bună glumă. Mă făcea să mă simt bine. Și n-am renunțat la acest vis, oricât de multe piedici am avut. Mi se spunea să nu mai fiu așa, altfel decât ceilalți, să fiu normal, să fiu mai calm, mai retras, mai cuminte”, a declarat artistul pentru publicația VIVA!.

Controversatul cântăreț a mai precizat că a aflat foarte târziu ce reprezintă ziua de naștere, dar și alte aspecte elementare din viață.

“Până la șase ani nu știam ce se întâmplă cu viața mea, eram ca un animal. Îmi amintesc că au venit la un moment dat cu un tort și nu înțelegeam de ce toată lumea cânta. Nu știam că este ziua mea, că o dată pe an se sărbătorește, nu știam ce înseamnă zi de naștere. Nu știam că sunt băiat, ne băgau la dușuri pe toți. A fost teribil. Când am mers în alt centru, oamenii de acolo au început să mă învețe diverse lucruri pe care nu le știam. Ei au văzut că eram ca un animal. Miroseam tot ce primeam”, a mai povestit concurentul de la “Survivor România” 2021, conform sursei citate mai sus.

Despre experiențele delicate din orfelinate, Zanni a mai spus: “Nu înțelegeam niciodată dacă o să iau sau nu bătaie pentru ceva. Nu știam cum sunt regulile cu mesele. Știam doar că îmi este foame și așteptam să ni se dea ceva de mâncare. Nu a fost greu sau ușor, pentru că nu știam altfel. Eram neînțeles de toată lumea. Eram bătuți de cei mai mari. Nu aveam libertatea să mă joc, nu aveam prieteni. Aici am stat de la 6 până la 14 ani, când m-au dat afară, ca pe un câine. Mi-au dat o geantă, să îmi pun câteva haine, și gata! De acolo am plecat la un alt centru, care te primea cu condiția să continui școala. Am fost la școală până m-au dat afară și de acolo, după doi, trei ani. Nici nu m-au anunțat. Mi-au spus să plec”.

Zanni, despre mama și tatăl său: “N-am avut puterea, nici curiozitatea”

Potrivit mărturiilor sale, în ciuda faptului că a devenit un bărbat puternic, el nu a avut suficientă forță să pornească în căutarea părinților săi.

“N-am făcut nimic să-mi cunosc părinții, n-am avut nici puterea, nici curiozitatea. Nu aș ști de unde să încep. Pe mama am văzut-o de două-trei ori când eram mic, mi-o amintesc. Am înțeles că ei nu au avut nicio emoție pentru mine, copilul lor. Nu cred că am fost dorit. Sunt momente când mă gândesc cum ar fi să mă caute părinții. Mi-ar plăcea”, a dezvăluit Zani pentru viva.ro.

Sursa foto: Facebook / Hubert Edmond Zannidache