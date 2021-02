Câți bani a ajuns să facă Zanni de la Survivor România, din Youtube, într-o singură lună

Zanni a ajuns să facă bani frumoși din Youtube, iar noi am aflat suma fabuloasă pe care o câștigă lunar concurentul de la Survivor România.

Canalul de Youtube al lui Zanni conține 28 de materiale filmate, avea ieri un total de 46.200 de abonați și 1,8 milioane de vizualizări. Conform informațiilor obținute de pe platforma socialblade.com, Zanni și-a deschis canal de Youtube în anul 2013 însă jumătate din numărul total de abonați pe care-i are în prezent a fost obținut în ultimele 30 de zile.

De asemenea, din totalul vizualizărilor, peste 1 milion a fost făcut în ultima lună. Conform unui grafic generat de sursa citată, în decembrie 2020, Zanni a avut 5.700 de noi subscriberi, în ianuarie, după ce a venit la Survivor, a crescut la 18.500. Contul faimosului a explodat pur și simplu în ultimele două luni, de când a intrat în show-ul de supraviețuire.

Astfel, Zanni face 2.500-3.000 de euro pe lună doar din Youtube.

Zanni, poveste impresionantă de viață

Zannidache Hubert Edmond, cunoscut de prieteni mai ales ca Zanni, a venit la Survivor România ca să-și demonstreze că poate să își depășească limitele. Tânărul de 22 de ani are o poveste de viață impresionantă. Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia. Zanni a crescut în niște condiții greu de imaginat. Existau zile în care nu avea ce să mănânce, dar nu și-a pierdut speranța că într-o bună zi viața lui avea să se schimbe.

”Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, a mărturisit Zanni la ”Chefi la cuțite”.

După ce a lucrat în mai multe domenii, tânărul și-a dat seama că doar prin muzică se poate exprima. Așa că i-a scris un mesaj lui Alex Velea pe Instagram și i-a cerut ajutorul. Nu se aștepta, însă, ca artistul să îi și răspundă, dar și-a încercat norocul.