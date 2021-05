Andreea Antonescu, mărul discordiei dintre Cătălin Măruță și Iulia Albu. Ce i-a reproșat prezentatorul TV, în direct, stilistei

În platoul emisiunii ”La Măruță” a avut loc un schimb de replici acide între prezentatorul TV și Iulia Albu. Iar mărul discordiei a fost… Andreea Antonescu.

Fără doar și poate, Iulia Albu este una dintre cele mai excentrice și nonconformiste vedete din showbiz-ul românesc. Nu ezită să-și spună părerea în legătură cu divele autohotne și este cunoscută pentru stilu-i caracteristic.

Iar una dintre vedetele care au intrat în vizorul designerului, în cea mai recentă ediție a rubricii ”Marțea neagră cu Iulia Albu”, a fost Andreea Antonescu. Șatena a fost luată la bani mărunți, după ce fosta soție a lui Mihai Albu i-a vizionat contul de social media.

”Aici este domnișoara Antonescu, doamna Antonescu. Nu am putut să mă abțin să nu o comentez astăzi. Ea suferă de sindromul degețica, nu știu, are ceva la deget. (…) La degetul mare de la mâna dreaptă, vezi, s-a întâmplat ceva! Este ceva în neregulă acolo.

Dacă tot trebuie să vă puneți în fața unor flori pe un scaun, de ce nu alegeți un scaun mai frumos? Ce este această expunere în larg, crăcănare? Nu îi înțeleg logica”, a zis Iulia Albu despre Andreea Antonescu. Iar Cătălin Măruță a răbufnit și a taxat-o pe vedetă. A urmat un schimb de replici savurat de telespectatori. Nu de alta, dar Iulia Albu a avut replicile la ea.

” -Care este diferența între tine, Iulia albu, care vii cu rochia tăiată până sus de tot, pe ambele parți, și Andreea Antonescu, care stă crăcănată pe scaun?

-Eu sunt Iulia Albu, ea se crede Sharon Stone. Eu așa am fost tot timpul. (…) Atunci când ești Sharon Stone, poți să stai pe orice. Când ești Andreea Antonescu poți să stai și tu pe orice, dar nu înseamnă că o să arăți bine pe orice”, a fost discuția dintre Iulia Albu și Cătălin Măruță.

Iulia Albu, victima bullying-ului

Acum are încredere în sine și nu menajează pe nimeni, dar în trecut Iulia Albu nu era așa. Vedeta s-a destăinuit și a vorbit despre lucuri mai puțin știute din trecutul ei.

”Sunt foarte stăpână pe mine! Acum, ca adult! Nu a fost însă mereu așa! În copilărie, de fapt din grădiniță până la liceu, am fost Scheletron, am avut probleme cu acneea și am fost ținta ironiilor tuturor colegilor mei de clasă. Eram agresată, cum se spune acum, “bullied” și nu îmi e rușine să o spun.

Eram foarte slabă, din păcate stilul anorexic, nu cel drăguț, deși mâncam. Primeam tot felul de porecle, de la Scheletron, Schel, aveam chiar și un diminutiv, Schel, nu e chiar diminutiv, e o prescurtare. Mi se spunea în toate felurile în care li s-a spus fetelor înalte și slăbănoage, doar că erau și fete înalte și mai armonios dezvoltate”, a mărturisit Iulia Albu pentru perfecte.ro.