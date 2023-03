Andreea Bălan a oferit prima reacție după dezvăluirea CANCAN.RO: „La fiecare lovitură devenim mai reci”

Pe Andreea Bălan și Andreea Antonescu le leagă o prietenie veche. Cele două se cunosc de pe vremea când erau doar niște copile, iar de atunci au avut parte de multe suișuri și coborâșuri. Chiar dacă timpul a trecut, cele două au rămas una lângă alta, iar recent au făcut echipă în aventura „America Express”. Însă, se pare că aceasta ar fi fost ultima dată când cele două au fost pe aceeași lungime de undă. După ce CANCAN.RO a dezvăluit faptul că divele nu mai sunt atât de prietene, Andreea Bălan a avut prima reacție.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au făcut echipă în aventura „America Express”. Cele două au fost niște concurente de temut, însă se pare că în spatele camerelor lucrurile nu ar fi fost atât de roz. Artistele ar fi avut unele conflicte interne, au păstrat aparențele, însă după terminarea filmărilor cele două nu ar fi rămas în relații prea bune. Mai mult, așa cum CANCAN.RO a dezvăluit, Andreea Antonescu a fost scoasă de pe lista de invitați de la petrecere pe care colega sa de trupă a dat-o recent.

Acum, după ce faptul că Andreea Antonescu și Andreea Bălan nu s-ar mai afla în relații prea bune a ieșit la iveală, cea din urmă a reacționat. Andreea Bălan și-a publicat în mediul online câteva gânduri. Blondina le-a mărturisit internauților că deși pare că este o fire foarte puternică este înăuntrul ei un om foarte sensibil. Doar că viața i-a dat atât de multe lovituri până acum încât a fost nevoită se învețe să nu se mai lase atinsă de nimic.

„Știu, pare că sunt de oțel și că nimic nu mă doboară. Așa e, nimic nu mă MAI doboară, deoarece viața mi-a dat atât de multe lovituri din care a trebuit să mă ridic și să merg mai departe (indiferent de ceea ce am simțit), încât am devenit puternică ca să pot face față vieții.

Dar a fi puternic, nu înseamnă că nu simți…Mereu am simțit, profund, toată pleiada de emoții și de sentimente, doar că am învățat în timp, cu fiecare lovitură, să nu mai arăt. Și așa cred că suntem, sau devenim foarte mulți dintre noi. Ne naștem inocenți, sensibili, iubitori și fără să vrem, la fiecare lovitură devenim mai reci, mai indisponibili emoționali și mai duri atât cu noi cât și cu cei din jur. Dar… în adâncul sufletului toți simțim și toți vrem iubire, să iubim, să fim iubiți și acceptați așa cum suntem”, a scris Andreea Bălan, în mediul online.

(CITEȘTE ȘI: S-A RUPT ANDRE?! + ANDREEA BĂLAN A FĂCUT SHOW! ANTONEASCA S-A BLOCAT, NU A ȘTIUT CE SĂ RĂSPUNDĂ!)

„Ameica Express, o cărămidă în transformarea mea”

În mesajul ei, Andreea Bălan a făcut referire și la experiența din „Ameirca Express”. Aceasta a dat de înțeles că show-ul la care a participat alături de Andreea Antonescu a fost încă o experiență în care s-a văzut nevoită să aplice aceleași principii pe care le-a învățat. Să nu se lase doborâtă de ce se întâmplă în jurul ei și să zâmbească chiar și atunci când în sufletul ei este furtună, semn că unele probleme au existat pe parcursul filmărilor.

„Iar eu sunt un om fooarte sensibil și empatic, doar că, foarte puțini oameni m-au văzut vulnerabila și cu sufletul în palme. Am scris aceste rânduri pentru copilul interior caruia noi înșine trebuie să îi dăm validare și să nu mai așteptam din exterior.

America Express reprezinta încă o cărămidă în transformarea mea ca om. Mi-a plăcut să ma joc acolo, să fac poate, ceea ce mi-aș fi dorit în copilărie și nu am avut când. Am făcut față stresului din concurs tocmai pentru că sunt puternică și totodată sensibilă și am învățat să arat vulnerabilitatea mea”, a mai spus Andreea Bălan.

Cu toate acestea, artista a atașat alături de rândurile scrise și mai multe fotografii în care apare alături de Andreea Antonescu. Unii dintre internauți au reacționat imediat și au spus că vedeta doar încearcă să salveze niște aparențe și ar trebui să recunoască dacă într-adevăr relația cu Andreea Antonescu nu mai funcționează.

(VEZI ȘI: VIDEO | ANDREEA BĂLAN A TRĂIT ȘOCUL VIEȚII. „CINE NU O ȘTIE PE CAPRA AIA?”. REACȚIA VEDETEI DE LA AMERICA EXPRESS E SENZAȚIONALĂ)