VIDEO | Andreea Bălan a trăit șocul vieții. „Cine nu o știe pe capra aia?”. Reacția vedetei de la America Express e senzațională

Andreea Bălan, vedeta de la America Express, este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România. De asemea, continua să fie una dintre cele mai răvășitoare apariții din showbiz. Odată cu participarea ei la America Express, telespectatorii au luat-o în vizor, iar fanii emisiuni sunt cu ochii pe fiecare gest al artistei. Dovadă stă chiar părerea unei doamne care a jignit-o, să zicem, în spirit de glumă pe blondină.

„Cine n-o știe pe capra aia”

Recent, Andreea Bălan a publicat un filmuleț pe contul ei de TikTok, acolo unde le-a arătat internauților cum o doamnă trecută de vârsta de 50 de ani, a încercat să-și dea cu părerea despre ea. Deși femeia a făcut-o „capră” pe artistă și nu a folosit un ton tocmai plăcut, totuși, Andreea Bălan s-a amuzat și nu a reacționat deloc acid la adresa „fanei” sale.

Doamna a fost întrebată de un reporter dacă o cunoaște pe Andreea Bălan, iar răspunsul ei a venit însoțit de o reacție de-a dreptul haioasă.

„E cum să n-o știu, cine n-o știe pe capra aia? E, acum mă mai și filmezi că am zis capră. Hai mă mamă că se supără că am făcut-o capră!”, a spus doamna despre Andreea Bălan.

În timp ce asculta atentă comentariile femeii, Andreea Bălan nu s-a putut abține și a intervenit cu replica: „Adevărul e că sar ca o capră când dansez!”

VEZI ȘI: JEAN GAVRIL, NOUL SOȚ AL ANDREEI BĂLAN LA „AMERICA EXPRESS”, „PRINS” LA IKEA ÎNAINTE DE NUNTA DE LA ANTENA 1

CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN, DEZVĂLUIRI DIN CULISELE SHOW-ULUI AMERICA EXPRESS. ARTISTA A „VĂRSAT” TOT: „MĂ INCITĂ CHESTIA ASTA”

„Cade mai prost ăla care e bucătar”

Femeia a comentat în continuare aparițiile Andreei Bălan de la America Express, dar nu a omis să își dea cu părerea și despre Cătălin Scărlătescu, pe care l-a criticat pentru faptul că are o relație cu o femeie mult mai tânără decât el.

„E fată bună. Acuma e la Orient Express (n.r America Express) Sunt afurisite amândouă (n.r Andreea Bălan și Andreea Antonescu). Cade mai prost ăla care e bucătar, e cu o fată tânără, mai mare râsul! (n.r Cătălin Scărlătescu) Îmi pare rău de ea că nu a avut sărăcuța noroc și ea și cu primul, și cu al doilea. Și a și pățit-o la naștere. Da e fată muncitoare, ați văzut-o ce dansează?” , a spus femeia despre Andreea Bălan.