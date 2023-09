Andreea Bălan a rămas șocată când a intrat în casa părinților lui Victor Cornea. „Era doar o chestiune de timp”. Imaginea care a lăsat-o fără cuvinte pe artistă

Andreea Bălan trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista are o carieră în plină ascensiune, este iubită și iubește, însă drumul până la liniștea sufletească de acum a fost anevoios. A muncit mult la propria dezvoltare emoțională și spirituală, însă nu a făcut-o în zadar. Iubita tenismenului Victor Cornea a vorbit despre prima experiență petrecută în casa jumătății sale, experiență ce avea să-i confirme faptul că el este alesul.

Odată cu trecerea anilor, Andreea Bălan a ajuns la concluzia că experiențele și sentimentele avute până la vârsta de 39 de ani nu au fost degeaba. Se spune că Universul lucrează pentru cei care își doresc ceva cu ardoare, iar Andreea Bălan este una dintre persoanele care o poate confirma. După mai multe experiențe nereușite pe plan sentimental s-a dedicat mai mult dezvoltării spirituale și emoționale, schimbare ce a atras alte schimbări importante în jurul ei. Artista recunoaște că nu a avut timp să ”investigheze” această latură, din cauza faptului că era prea ocupată cu dezvoltarea pe plan profesional.

Timp de doi ani a preferat să fie singură, să își concentreze toată atenția asupra propriei persoane. Și-a proiectat viitorul iubit în meditațiile pe care le practica, însă nu s-a gândit niciodată că bărbatul avea să se arate sub înfățișarea unui tenismen.

Revelația pe care Andreea Bălan a avut-o în casa părinților lui Victor Cornea

În cadrul vlogului personal de pe YouTube, Andreea Bălan povestește că în timpul meditațiilor sale vedea tot timpul un lan de floarea soarelui. Nu a știut cum să interpreteze aceste viziuni, până într-un moment. Atunci când a mers pentru prima dată în casa părinților lui Victor Cornea, locuința era plină cu buchete de floarea soarelui. A fost momentul în care a realizat că el este bărbatul din meditațiile sale, bărbatul pe care-l proiectase în imaginația și viața ei.

„În meditațiile mele vedeam un lan de floarea soarelui tot timpul și mă simțeam acasă. În momentul în care am ajuns la Sibiu, în casa părinților lui, am avut o revelație și un șoc de bucurie să văd că toată casa părinților lui era plină de buchete de floarea soarelui. Atunci am realizat că el este cel din meditațiile mele, că eu îl vedeam în acele medicații, că îl chemam și vedeam ce urma să se întâmple, dar era doar o chestiune de timp. Am fost atât fericită să realizez că el este acel suflet cald și bun din meditațiile mele și că astfel ne-am găsit, ne-am chemat unul pe celălalt”, a spus Andreea Bălan pe You Tube.

Cum l-a cunoscut Andreea Bălan pe Victor Cornea

Victor Cornea și Andreea Bălan și-au oficializat relația la mijlocul lunii iulie. Anunțul a fost făcut public pe rețelele de socializare, acolo unde, de altfel, ar fi început și povestea lor de dragoste. Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, artista a povestit că Victor i-a lăsat un mesaj pe Instagram, mesaj pe care nu l-a trecut cu vederea chiar dacă nu obișnuiește să le răspundă bărbaților pe rețelele de socializare.

Am putut să vorbesc așa vreo 2 minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (nr. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea.

Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj ‘Felicitări, Andreea, ești genială’. Eu, de obicei, nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu ‘Ce frumoasă sunt’, că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și apoi am început să vorbim”, a povestit Andreea Bălan la Xtra Night Show.

