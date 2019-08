Andreea Bălan a spus adevărul despre stopul cardiac din martie: “Lucrurile nu stau chiar așa. Trebuia să mi se întâmple asta”

Andreea Bălan a avut parte de un eveniment tragic, după ce a născut cea de-a doua fetiță. A fost la un pas de moarte, iar acum vede viața cu alți ochi, acordă mai multă atenție și timp familiei sale. Artista susține că mai crede și în legea universului care îți dă tot ce îți dorești, dar cu o plată.

“Am realizat tot ce mi-am dorit, dar tot ce am făcut a fost cu mari sacrificii. Și familia, și cariera! Niciodată nu le poți avea pe toate și întotdeauna când viața îți dă ceva, îți cere prețul. Din exterior, totul pare roz. ‘Vai, are succes, are cariera, are și bani…’

Dar lucrurile nu stau chiar așa. Totdeauna viața își cere prețul. Faptul că mie mi s-a întâmplat ce s-a întâmplat la naștere poate a fost un lucru karmic pe care eu trebuia să îl eliberez în univers și trebuia să mi se întâmple lucru ăsta pentru că eu aveam de plătit niște polițe. Poți să o iei și așa…

Pentru că nu poți să ai și familie, și tot, și să nu ți se întâmple și ție ceva rău. Na, că viața ți-o dă și îți arată că nu e chiar așa și că trebuie să plătești și tu un mic preț. Sau despărțirea mea după 8 ani de zile, când părea totul roz… Vine viața și îți mai dă încă una. Plângi, te ridici și mergi mai departe.

Întotdeauna, când am avut un succes pe o parte, pe cealaltă parte eu a trebuit să plătesc prețul. Nu a existat niciodată apă liniștită și cred că e valabil la toată lumea. Trebuie să plătești niște lucruri dacă obții ceva. Cred în karma foarte mult, adică, dacă faci bine, ți se întoarce binele. Și, dacă nu faci bine, evident trebuie să plătești la un moment dat.

Nu e vorba de a face, e vorba că am obținut niște lucruri, un succes la un anumit moment, și a trebuit să plătesc pe partea cealaltă. Adică ani de zile nu am avut o familie, nu am avut copii, dar am avut carieră. Mi-am dorit și atunci am plătit pe partea cealaltă“, a mărturisit Andreea Bălan pentru revista VIVA!.