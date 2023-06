Andreea Bălan a vorbit despre noua viață pe care o duce alături de Victor Cornea. „Sunt foarte fericită”

Andreea Bălan nu se mai ascunde. Blondina și-a oficializat relația cu Victor Cornea pe rețelele de socializare. Jurata de la Te cunosc de undeva! a publicat în mediul online mai multe imagini cu actualul său partener de care este foarte îndrăgostită. Sau cel puțin asta a declarat recent. Prezentă într-o emisiune TV, artista a mărturisit, printre altele că vrea să-și trăiască povestea de dragoste, în liniște, departe de ochii curioșilor.

Andreea Bălan se bucură de un succes imens în viața profesională, iar de ceva timp soarele a răsărit pe strada ei și în ceea ce privește… dragostea. Săgeata lui Cupidon a lovit-o când se aștepta mai puțin, iar de ceva timp formează un cuplu cu Victor Cornea, un jucător de tenis cu 9 ani mai tânăr decât ea.

Dacă până acum vedeta obișnuia să vorbească despre tot ce se întâmplă în viața ei, în ultima perioadă a preferat să fie mai discretă.

„Sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum. O trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă. Încerc să nu îmi mai fac planuri pentru că mereu am făcut asta și mi-am dat seama că nu funcționează așa lucrurile. Am zis că mă văd căsătorită”, a spus Andreea Bălan în emisiunea Xtra Night Show.

Cu toate acestea, prezentă în platoul știrilor Observator, cântăreața a dat câteva detalii despre relația pe care o trăiește în prezent. Fanii au început să fie curioși, după ce blondina a publicat pe rețelele de socializare o imagine în care poartă una dintre jachetele sportivului.

Ce spune Andreea Bălan despre relația cu Victor Cornea

El 29, ea 38, dar acestă diferență de vârstă nu i-a împiedicat să își acorde o șansă! Mai mult, artista mărturisește că este foarte fericită în prezent, iar „de vină” este chiar actualul ei iubit.

De asemenea, vedeta le-a dezvăluit celor care o urmăresc ce vor face în următoarea perioadă. Se pare că cei doi vor merge împreună la Wimbledon, acolo unde sportivul are meci.

„Iubirea este foarte importantă în viață. Suntem la început și sunt foarte fericită. Mergem la Wimbledon, avem meci acolo”, a spus Andreea Bălan la Antena 1.

Săndel Bălan, prima reacție despre relația cântăreței

Tatăl Andreei Bălan a aflat și el despre noua relație a fiicei sale, din presă. Săndel Bălan spune că nu a discutat încă despre acest subiect cu fiica sa, însă, este sigur că se va înțelege de minune cu actualul partener al vedetei, mai ales că au și o pasiune în comun. Victor Vlad Cornea joacă tenis de câmp, iar tatăl cântăreței este un împătimit al tenisului de masă.

Săndel Bălan este pregătit să facă un meci cu iubitul fiicei sale și să îl descopere mai bine.

„Citesc, da, prin ziare că are un nou iubit, dar nu-mi dau cu părerea, nu-l cunosc, nu mi l-a prezentat, încă n-am vorbit cu ea despre el. Nu am mai fost la București, voi merge în curând, acum sunt prins, la Ploiești, unde locuiesc, cu înregistrările muzicale.

Am înțeles că este jucător de tenis de câmp. Eu sunt jucător de tenis de masă, poate fi, da, o pasiune comună, nu știu însă dacă vom juca vreodată. Eu și acum joc tenis de masă, fac mișcare, ca să nu stau numai în casă. Merg la competiții, aici, în Ploiești, multe sunt amicale, iar la sfârșitul anului se fac competiții oficiale, cu premii, pe categorii de vârstă”, a declarat Săndel Bălan, potrivit playtech.ro.