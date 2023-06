Andreea Bălan, gest neașteptat pentru noul iubit celebru. Victor Cornea a reacționat imediat

Pe data de 19 iunie, Andreea Bălan a șters orice urmă de îndoială că Victor Cornea nu ar fi iubitul ei. Jurata de la Te cunosc de undeva a postat mai multe imagini cu surpriza pe care i-a făcut-o jucătorului român de tenis. Fanii de pe rețelele de socializare i-au felicitat imediat.

În urmă cu câteva zile, CANCAN.RO v-a prezentat cine este noul iubit al Andreei Bălan (VEZI AICI DETALII). Ulterior, și artista a dat de înțeles, prin mai multe postări, că ar avea o relație cu Victor Cornea. Pe data de 14 iunie, Andreea a fost la un meci de-al tenismenului și a pus descrierea imaginii de lângă teren:

„Crede mereu în magie și iubire adevărată” (trad, eng, Always believe in magic & true love)

Dovada clară că fosta concurentă America Express și campionul la tenis sunt împreună

Abia pe 19 iunie, artista a postat mai multe imagini din Sibiu, în care poartă un hanorac negru cu inscripția „Cornea V.” în partea din față și „România” în partea din spate. Cel mai probabil, obiectul vestimentar îi aparține iubitului. Pentru a vedea imaginile, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol. În cazul în care, încă, exista loc de interpretare, blondina a adăugat descrierea:

„Viața este despre lucruri simple umplute cu iubire adevărată. Să aveți o săptămână minunată” (trad, eng. Life is about simple things filles with pute love. Have a wonderful week).

La doar câteva minte după ce iubita sa a făcut postarea, a venit și reacția lui Victor Cornea, care i-a răspuns cu 3 emoticoane cu inimioare. Blondina a continuat, arătându-i faptul că este campionul ei:

Fanii cântăreței au felicitat-o pentru faptul că, în sfârșit, și-a găsit marea iubire pe care o căuta de ani buni.

Ce diferență de vârstă este între Andreea Bălan și Victor Cornea

Victor Cornea este născut pe data de 24 septembrie 1993 și are 29 de ani. Andreea Bălan, pe de altă parte, este născută pe 23 iunie 1984 și are 38 de ani. Ca urmare, între ei este o diferență de 9 ani, două luni și o zi.

Jucătorul de tenis este zodia balanță, iar fosta concurentă de la America Express 2023, este rac. Între femeia rac și bărbatul balanță este o compatibilitate de 3/5. Printre punctele lor comune, potrivit astrologiei, se numără: înțelepciunea, sensibilitatea, pasiunea, inteligența și gândirea profundă. El este semn de Aer, iar ea, semn de Apă.

Astrele avantajează o astfel de relație, Balanța fiind guvernată de Venus și fiind o personalitate atrăgătoare, în timp ce Racul este considerat a fi irezistibil. Așadar, astral, cei doi au șanse mari de reușită împreună.

