Andreea Bălan, anunțul mult așteptat despre al treilea copil. La ce e dispusă să apeleze artista: „Doar așa mai pot”

Andreea Bălan este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Se bucură de un succes enorm și de o carieră lungă în lumea muzicii. Deși are noroc la bani, în dragoste nu prea. Cântăreața a dat cărțile pe față și a oferit detalii neștiute din viața ei.

Andreea Bălan se numără printre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Deși se bucură de un succes imens în carieră, nu putem spune același lucru și despre dragoste. Fosta finalistă de la America Express are două fetițe minunate cu fostul ei soț, George Burcea. După despărțirea de actor, cântăreața și-a văzut de viață și a încercat să-și găsească fericirea. Nu a reușit însă. Își dorește alături un om blând, calm, care știe să ofere iubire. Prezentă în podcastul lui Jorge, Andreea Bălan a rupt tăcerea și a oferit detalii neștiute din viața ei.

CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN A LUAT ATITUDINE ȘI SE IMPLICĂ ÎN DIVORȚUL DINTRE ALINA SORESCU ȘI CIUCU. „E O NEDREPTATE”

Andreea Bălan își dorește să devină, din nou, mamă

Andreea Bălan a trecut prin momente foarte grele în trecut. La cea de-a doua naștere, Andreea s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar viața ei a fost pusă în pericol. Vedeta TV recunoaște că-și dorește din suflet încă un copil, însă îl poate avea doar cu ajutorul unei mame surogat.

„Pot să mai fac copii doar cu o mamă surogat, aș putea să mai fac. Tehnologia din ziua de azi ne permite, cu fertilizare în vitro. Cu mamă surogat aș putea și mi-aș dori”, a dezvăluit Andreea Bălan, în podcastul Vorba lui Jorge.

CITEȘTE ȘI: GEORGE BURCEA S-AR BUCURA DACĂ AR AUZI ASTA! ANDREEA BĂLAN A FLUTURAT STEAGUL ALB: „SUNT MULTE CARE NU SE ȘTIU”

Cum a fost afectată micuța Ella de divorțul părinților

Andreea Bălan a continuat seria dezvăluirilor și a ținut să spună că fata ei cea mare, Ella, a fost cea mai afectată de divorțul dintre ea și Burcea. Vedeta susține că fetița a trăit o traumă atunci când cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite.

„Le-a fost foarte greu cât am fost plecată și mai ales cea mică, care doarme numai cu mine, a plâns noapte de noapte, timp de o lună și mama mi-a zis abia când am venit în țară și mi s-a rupt sufletul. Cea mare suferă pe altă parte pentru că își aduce aminte când eram o familie și ea are un pic rana de abandon, ea avea trei ani la vremea aceea. La cea mare se simte în cumințenie, să nu deranjeze, să nu supere, ca nu cumva să mai plece și altcineva”, a mai spus jurata de la „Te cunosc de undeva”.