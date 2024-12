Andreea Bălan, decizie radicală după ce a fost cerută în căsătorie de Victor Cornea. Ce va face în noaptea de Revelion, de fapt

Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Victor Cornea. Vedeta este de nerecunoscut și a luat o decizie majoră cu privire la sărbătorile de iarnă. Viața artistei s-a schimbat foarte mult în ultimii ani!

Andreea Bălan se bucură de una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, atât pe plan personal, cât și profesional. După logodna cu Victor Cornea, artista pare să fi descoperit un echilibru pe care îl căuta de foarte multă vreme, iar acest lucru se evidențiază și prin deciziile pe care ia.

În ultimii doi ani, vedeta a ales să își petreacă sărbătorile de iarnă acasă, alături de fetițele ei, Victor Cornea și mama ei. Cu toate acestea, Andreea Bălan va fi pe scenă de Revelion, asta pentru ca va avea concerte. Pe lângă schimbările din viața personală, artista pregătește un turneu național impresionant după succesul de la Sala Palatului.

„De câțiva ani încoace am parte de sărbători ideale, și anume petrecute în familie, cu fetițele mele, cu mama și, mai nou, cu Victor. Este al doilea an de când suntem împreună, în care sărbătorim în familie. Spun că sunt sărbătorile ideale deoarece, ani și ani de zile, de pe vremea Andre și până să le am pe cele două fetițe ale mele, sărbătorile le-am petrecut la concerte. Așa că mă bucur că acum voi sta acasă. În schimb, de Revelion voi avea concerte. Pentru mine, Revelionul înseamnă concerte. 12 noaptea mă prinde de fiecare dată fie între concerte, fie în drum spre ele, dar îmi face plăcere pentru că așa m-am obișnuit. Îmi place să îi distrez pe oameni de Revelion”, a mărturisit Andreea Bălan, potrivit fanatik.ro.